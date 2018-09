Tiro con l’Arco | tutto pronto per i Campionati Europei 3D | tante aspettative per la

sportfair

: 28 - Cristiano Ronaldo ha segnato con il suo tiro numero 28 in Serie A, come nello scorso campionato spagnolo. Casualità. #JuveSassuolo - OptaPaolo : 28 - Cristiano Ronaldo ha segnato con il suo tiro numero 28 in Serie A, come nello scorso campionato spagnolo. Casualità. #JuveSassuolo - Agenzia_Ansa : #Salvini contro# Anm, la difesa è sempre legittima. 'Da sindacato magistrati invasione di campo? Io tiro dritto' - capuanogio : #Higuain si è sbloccato trovando il primo gol della stagione al 9° tiro in porta. @CagliariCalcio vittima preferita… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Da domani a sabato a Goteborg, in Svezia, vanno in scena i3D, una competizione che ha regalato all’Italiasoddisfazioni nelle edizioni precedenti, per un totale di 41 podi in 5 edizioni L’Italia del 3D è pronta ad affrontare idi Goteborg. Gli azzurri sono chiamati a continuare la tradizione della Nazionale in questo settore che ha portato alla Fitarco 41 medaglie in cinque edizioni. IL PROGRAMMA DI GARA – Gli azzurri, arrivati ieri in Svezia, oggi hanno scaldato arco e frecce con i tiri di prova ufficiali ma è domani, martedì 18 settembre, che la competizione entrerà nel vivo con la prima parte di qualifica a cui seguirà la seconda parte mercoledì: entrambe le fasi si svolgeranno su 24 bersagli per le 4 divisioni previste in questa disciplina: arco compound, arco nudo, arco istintivo e longbow. Giovedì lunghissima giornata di scontri ...