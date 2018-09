Tim inaugura la terza tappa del torneo Asphalt 9 | Legends

eurogamer

(Di lunedì 17 settembre 2018) Pronti ad accendere i motori e a sfrecciare in una meravigliosa San Francisco? LadelTIM9:è aperta. Avete tempo fino alle 22:00 di Giovedì 20 Settembre per essere fra i migliori!Come vi avevamo già raccontato nella nostra precedente news, il9:mette in competizione i migliori giocatori del titolo racing per dispositivi mobile9. Chi si aggiudicherà la vittoria avrà la possibilità di gareggiare alla finale sul palco TIM della Milan Games Week 2018, il 6 ottobre.I vincitori della finale si contenderanno la possibilità di ottenere i preziosi smartphone della linea Sony Xperia. Cosa aspettate a iscrivervi sul sito ufficiale? Scaricate gratuitamente9:e tuffatevi nella competizione!Read more…