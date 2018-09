Tim | il consiglio di Stato respinge ricorso su gara Consip

Siae - Mogol nominato nuovo presidente/ UlTime notizie - Andrea Purgatori a capo del Consiglio di sorveglianza : Siae, Mogol nominato nuovo presidente. Ultime notizie, Andrea Purgatori a capo del Consiglio di sorveglianza: ecco i cambi al vertice della Società Italiana degli Autori ed Editori(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:59:00 GMT)

Veneto : i lavori della setTimana del Consiglio regionale : Vicenza, 10 set. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale dei lavori consiliari prevede innanzitutto la convocazione della Quinta Commissione consiliare permanente, nelle giornate di lunedì 10 settembre e di mercoledì 12 settembre, a partire dalle ore 10.00, e di giovedì 13 settembre, alle ore 10.30, per

Anticorruzione - il ddl è pronto : in setTimana al Consiglio dei ministri. Le novità : daspo e agente sotto copertura : Il disegno di legge Anticorruzione è pronto. Come annunciato dal guardasigilli Alfonso Bonafede la riforma fortemente voluta dal Movimento 5 stelle finirà in settimana sul tavolo del Consiglio dei ministri: forse già oggi potrebbe esserci un primo giro informale. Il provvedimento dovrebbe essere poi presentato alla stampa mercoledì: quindi andrà all’esame delle Camere. “Conterrà norme aspettate per anni e non fatte perché la politica aveva ...

LegitTima difesa - Consiglio di Stato rifiuta porto d’armi a imprenditore : “I numerosi furti non provano un dimostrato bisogno di una pistola” : Replicando alla richiesta di porto d'armi avanzata da un imprenditore bresciano dopo un'escalation di furti in azienda, il Consiglio di Stato ha negato la licenza spiegando che i numerosi furti non costituiscono un "dimostrato bisogno di una pistola" perché nelle valutazioni per il rilascio "deve prevalere la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica generale".Continua a leggere

A Genova riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dopo i funerali delle vitTime del Ponte Morandi : Sabato alle 11.30 Genova celebrerà negli spazi della Fiera i funerali solenni per le vittime del crollo di Ponte Morandi. Sempre sabato si terrà il C onsiglio dei ministri, molto probabilmente proprio a Genova, dov si dovrebbe discutere l'integrazione all'ordinanza rispetto ai provvedimenti presi ieri con la firma dello stato d'emergenza e i primi 5 milioni stanziati dal governo. Le integrazioni ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Esodati esclusi - l’iniziativa del Consiglio regionale della Liguria (ulTime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 agosto. Esodati esclusi, l’iniziativa del Consiglio regionale della Liguria. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 05:57:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ M5s esulta per il parere del Consiglio di Stato (ulTime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. M5s esulta per il parere del Consiglio di Stato. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Daisy Osakue andrà agli Europei di atletica/ UlTime notizie : Lega porta uova in consiglio regionale Liguria : Daisy Osakue, aggressori identificati: “Era un gioco”, ha dichiarato uno dei tre ragazzi. Ultime notizie: andrà agli Europei, non ci sono problemi di doping per le cure all'occhio(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 15:30:00 GMT)

MESSINA - ARRESTATO EX PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE/ UlTime notizie - ecco chi sono gli indagati : Operazione della Dia a MESSINA, finisce ai domiciliari l'ex PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE di MESSINA insieme a 13 tra imprenditori ed esponenti della criminalità locale(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Messina - arrestato ex presidente Consiglio Comunale/ UlTime notizie - “comitato d'affari” per Emilia Barrile : Operazione della Dia a Messina, finisce ai domiciliari l'ex presidente del Consiglio Comunale di Messina insieme a 13 tra imprenditori ed esponenti della criminalità locale(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:12:00 GMT)

Il Consiglio regionale ha approvato provvedimenti urgenti per l'impiantistica sportiva e l'abbatTimento dei costi delle trasferte nelle ... : Roberto Desini , Pds, ha affermato che questo «disegno di legge certifica la morte della politica» perché cerca di ovviare alla non applicazione della legge di una anno fa, che riconosceva al Coni i ...

Veneto : i lavori della setTimana del Consiglio regionale (3) : (AdnKronos) - Giovedì 26 luglio, alle ore 10.30, è convocata la Seconda Commissione consiliare permanente. All’ordine del giorno, il Parere alla Giunta regionale n. 334 relativo a precisazioni e integrazioni alla Deliberazione di Giunta n. 668 del 15 maggio 2018 in ordine alla individuazione della q