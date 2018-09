Tifone Mangkhut | oltre 3 milioni evacuati nel sud della Cina

Heather Parisi al centro del Tifone Mangkhut : «Una domenica di paura». I fan : «Allontanati dai vetri» : Heater Parisi terrorizzata dal tifone Mangkhut . Heather Parisi si trova a Hong Kong in questi giorni, e oggi è stata sorpresa dal tifone che si sta abbattendo sulla costa cinese, come vi...

Hong Kong - il Tifone Mangkhut a 180 km/h : la furia del vento fa cadere le persone e le trascina via. Le immagini : Il tifone Mangkhut si è abbattuto sulle Filippine e sulla Cina con estrema violenza. Le vittime, nelle Filippine, sono salite a 65 e i dispersi sono ancora 43. In Guangdong, invece, ci sono stati quattro morti, mentre a Hong Kong sono stati cancellati 900 voli. Nel video, la forza del tifone (declassato a tempesta tropicale) che trascina le persone nelle strade dell’ex colonia britannica. L'articolo Hong Kong , il tifone Mangkhut a 180 ...

Le ultime foto del Tifone Mangkhut : Dopo avere causato decine di morti nelle Filippine e grandi danni a Hong Kong, il tifone sta ora portando piogge e forti venti in Cina The post Le ultime foto del tifone Mangkhut appeared first on Il Post.