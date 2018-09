Tifone Mangkhut | Hong Kong riparte | 4 morti nel Guangdong

meteoweb.eu

: Centinaia di morti. Centinaia di feriti e dispersi per il tifone #Mangkhut che dalle Filippine si sta spostando in… - angelomangiante : Centinaia di morti. Centinaia di feriti e dispersi per il tifone #Mangkhut che dalle Filippine si sta spostando in… - Agenzia_Ansa : Tifone #Mangkhut, 64 morti e 45 dispersi nelle Filippine - RaiNews : Sono salite ad almeno 25 le vittime nelle #Filippine del #tifone #Mangkhut che si sta rapidamente spostando verso l… -

(Di lunedì 17 settembre 2018)sta lentamente tornando alla normalita’ dopo il devastante passaggio deltra la pulizia delle strade per gli alberi abbattuti e l’ingente quantita’ di detriti accumulati, le riparazione infrastrutturali e il ripristino dei trasporti, aereo incluso. Le compagnie di autobus hanno nel pomeriggio incrementato le corse, mentre i treni hanno offerto servizi piu’ limitati per gli alberi che hanno ostruito la East Rail Line. I traghetti hanno via via aumentato i collegamenti e l’autorita’ aeroportuale ha assicurato il ritorno alla normalita’ allo scalo internazionale delle operazioni dopo la cancellazione domenicale di 889 voli. Nel vicino, sono quattro le vittime confermate perche ha raggiunto la provincia nel pomeriggio di ieri dalla citta’ di Jiangmen con venti fino a 162 m/ora. Tre persone sono ...