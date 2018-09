Tifone Mangkhut | 4 morti in Cina | almeno 100 minatori intrappolati nelle Filippine

Tifone Mangkhut : 64 morti nelle Filippine - 2 in Cina/ Ultime notizie video : a Hong Kong venti oltre i 230 km/h : Filippine : 28 morti per il Tifone Mangkhut . Ultime notizie , ora si trova ad Hong Kong e dirige verso la Cina . Il bollettino delle vittime potrebbe essere solo parziale: il video choc(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:35:00 GMT)

Il Super Tifone Mangkhut si abbatte sulla Cina dopo aver flagellato le Filippine : oltre 100 tra morti e dispersi - i grattacieli ondeggiano per il vento [VIDEO] : 1/158 AFP/LaPresse ...

Tifone Mangkhut : 2 MORTI IN CINA - 64 NELLE FILIPPINE/ Video ultime notizie : ‘declassato’ a Hong Kong : FILIPPINE : 28 MORTI per il TIFONE MANGKHUT . ultime notizie , ora si trova ad Hong Kong e dirige verso la CINA . Il bollettino delle vittime potrebbe essere solo parziale: il Video choc(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 20:50:00 GMT)

Tifone Mangkhut ha raggiunto la Cina Meridionale : Il Tifone Mangkhut ha raggiunto la Cina Meridionale con intensità di categoria 1, al momento del Landfall. Pochi giorni fa quando ha colpito le Filippine era di categoria 5, e nell’attraversare la parte settentrionale dell’isola di Luzon, che è stata la regione più colpita, ha perso man a mano la sua energia. Di Seguito alcuni video tratti dal web Tifone nelle Filippine Tifone in Cina L'articolo Tifone Mangkhut ha raggiunto ...

Il Tifone Mangkhut attacca Hong Kong. Nelle Filippine ha causato almeno 50 morti : ...sono stati cancellati quasi 900 voli e gli abitanti si sono rifugiati al chiuso per i venti fino a 120 chilometri orari che accompagnano il transito della più potente tempesta dell'anno nel mondo. ...

Tifone Mangkhut in Cina : 2 morti. Decine di vittime nelle Filippine | : Secondo i metereologi è la tempesta più potente di quest'anno nel mondo. Sepolti dal fango 40 cercatori d'oro in territorio filippino, recuperati sette cadaveri. Ora si è spostata su Hong Kong, dove sono già oltre 100 le persone ferite

Tifone Mangkhut SU CINA E HONG KONG : QUASI 100 MORTI NELLE FILIPPINE/ Video ultime notizie : minatori travolti : FILIPPINE : 28 MORTI per il TIFONE MANGKHUT . ultime notizie , ora si trova ad HONG KONG e dirige verso la CINA . Il bollettino delle vittime potrebbe essere solo parziale: il Video choc(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 17:27:00 GMT)

Il Tifone Mangkhut tocca terra in Cina - due morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve