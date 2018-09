' Ti votano perché sei storpia' | insulti a Chiara Bordi | candidata Miss Italia 2018

Miss Italia 2018 : Chiara Bordi - la concorrente con la protesi insultata sul web : “Ti votano perché sei storpia” : La Miss in gara Chiara Bordi insultata . Tutti sono dalla sua parte. Tra le 33 candidate alla fascia di Miss Italia 2018 c’è anche Chiara Bordi . 18 anni, di Tarquinia, ha fatto parlare di sé perché è la prima Miss con una protesi al posto della gamba sinistra dopo essere stata vittima di un incidente in motorino, 5 anni fa. Un esempio di forza e normalità, che questa sera sfilerà sulla passerella del concorso di bellezza più ...

"Ti votano perché sei storpia" - insulti a Miss disabile : E mi dispiace il fatto - aggiunge - che le sia arrivato come messaggio il 'votatemi perché sono storpia' e non il 'guardatemi, mi manca un piede ma non ho paura di mostrarmi al mondo'. Cosa che - ...