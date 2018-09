The Nun film al cinema | cast | recensione | curiosità

Sega Ages : annunciata la data di uscita di Sonic The Hedgehog e Thunder Force 4 : Nel mese di aprile di quest'anno Sega ha annunciato una partnership con Nintendo per portare su Nintendo Switch Sega Ages, una collezione di oltre 15 famosissimi videogiochi retro.All'epoca dell'annuncio, era stato comunicato che i primi 5 giochi della collection sarebbero stati Phantasy Star, Alex Kidd in Miracle World, Thunder Force IV, Sonic the Hedgehog, e il port della versione arcade di Gain Ground.Oggi, grazie alla segnalazione di ...

Queen America : Facebook Watch annuncia la data dello show con CaTherine Zeta-Jones : Queen America, serie tv composta da 10 episodi, è ambientata a Tulsa, Oklahoma e racconta la storia di Vicki Ellis, la più rinomata coach di spettacoli e rievocazioni storiche dello stato, e la ...

The Last Remnant Remastered annunciato a sorpresa per PS4 : Il pre-Tokyo Game Show 2018 si sta rivelando ricco di annunci e perché no di sorprese e l'annuncio di Square Enix di cui vi parliamo in questa notizia può sicuramente rientrare in questa seconda categoria. Vi ricordate di The Last Remnant? Il gioco era stato lanciato nel 2008 come un'esclusiva Xbox 360 e faceva parte delle iniziative attraverso le quali Microsoft sperava di fare almeno in parte breccia nel mercato nipponico. Il JRPG di Square ...

In Italia un bambino su 2 non ha accesso alla mensa scolastica : la denuncia di Save The Children : "La metà degli alunni (il 49%) delle scuole primarie e secondarie di primo grado non ha accesso alla mensa scolastica. Inoltre, l’erogazione del servizio è fortemente disomogenea sul territorio Italiano e le modalità di accesso o di esenzione spesso contribuiscono a aumentare le disuguaglianze, a scapito delle famiglie più svantaggiate", denuncia Save The Children diffondendo i dati del rapporto “(Non) Tutti a mensa 2018”.Continua a leggere

The Surge : annunciato il DLC "The Good - The Bad - and The Augmented" : Mentre in occasione della passata Gamescom abbiamo avuto l'occasione di ammirare il gameplay del prossimo The Surge 2, ecco che Focus Home Interactive e Deck13 Interactive annunciano novità per il primo capitolo.Come riporta Gematsu, è stato da poco annunciato un nuovo DLC per The Surge intitolato "The Good, the Bad, and the Augmented", con tanto di trailer dedicato.In questa espansione, i giocatori si ritroveranno faccia a faccia con lo ...

Il finale di The Good Doctor slitta al mercoledì con l’annuncio di una morte importante : anticipazioni ultimi episodi del 12 settembre : Novità importanti in arrivo per la programmazione di Rai1 che si prepara a lanciare i suoi show e le sue fiction. Proprio per questo il finale di The Good Doctor non andrà in onda martedì 11 settembre come previsto inizialmente, ma slitterà a mercoledì 12, sempre in prima serata e sempre su Rai1. I fan dovranno attendere un giorno in più per vedere gli ultimi due episodi ma siamo sicuri che dopo quello che andrà in onda questa sera sarà dura ...

AnThem : annunciata la demo e un nuovo trailer sul mondo di gioco : EA ha lanciato un nuovo trailer di Anthem intitolato "Our World, My Story", il quale ci fornisce una panoramica su come i giocatori interagiranno nel mondo di gioco e con la narrazione che li accompagnerà attraverso diverse avventure.Come riporta Gamespot, le novità non finiscono qua. In occasione del PAX West 2018 infatti è stata anche annunciata la data di uscita della demo del gioco, per cui ora sappiamo quando avremo l'occasione di provare ...

Bossa Studios annuncia l'avventura narrativa The Bradwell Conspiracy : Bossa Studios ha annunciato che il suo prossimo progetto prenderà la forma di un'avventura narrativa e si intitolerà The Bradwell Conspiracy.Come riporta Videogamer, è stato rivelato che il titolo in prima persona è in lavorazione presso A Brave Plan, un nuovo team composto da veterani del settore che hanno lavorato collettivamente a Fable, Batman, Tomb Raider ed Ether One.The Bradwell Conspiracy vede il protagonista svegliarsi all'indomani di ...

The Binding of Isaac : Repentance è stato nnunciato : Con un peculiare trailer lanciato in rete si è fatto conoscere The Binding of Isaac: Repentance, per quanto non si sa ancora con chiarezza di che cosa si tratti.Il nome annunciato nel trailer potrebbe trattarsi di un DLC per il celebre gioco, ma anche di un nuovo titolo della serie per quello che ne sappiamo.Il trailer non ha fatto altro che mandare in fermento tutti gli appassionati della serie firmata da Nicalis. Nel trailer possiamo vedere ...

The Purge : Amazon annuncia l'arrivo della serie TV de La notte del giudizio : Amazon Prime Video ha annunciato che la serie The Purge sarà disponibile, in Italia e in oltre 200 paesi in tutto il mondo, su Prime Video in lingua originale dal 5 settembre, un giorno dopo la premiere negli Stati Uniti che sarà trasmessa su USA Network il 4 settembre. La prima stagione della serie sarà composta da ...

The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione : annunciato il finale epico : The Big Bang Theory, la 12esima stagione sarà l’ultima: la serie saluta il pubblico con un finale epico Ebbene The Big Bang Theory sta giungendo al termine con la 12esima stagione. Nel 2019 i telespettatori non vedranno più nuovi episodi riguardanti i protagonisti della serie diventata un vero e proprio fenomeno mediatico. Leonard, Sheldon e […] L'articolo The Big Bang Theory 12 sarà l’ultima stagione: annunciato il finale ...

The Grand Tour : annunciato il gioco di corse realizzato da Amazon Game Studios : Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May sono i celebri conduttori dell'altrettanto celebre programma automobilistico "Top Gear", spostatosi su Amazon Prime Video sotto il nome di "The Grand Tour". Ebbene, riporta EuroGamer, ora Amazon Game Studios annuncia il suo personalissimo videogioco di corse automobilistiche, intitolato proprio "The Grand Tour". Si tratta per l'appunto di un gioco di corse che porterà i folli giri di pista dei celebri ...

