Terrorismo | espulso un marocchino | aveva esultato per la strage di Barcellona

Terrorismo : scarcerato e espulso : ANSA, - FERRARA, 26 LUG - Era stato condannato dal tribunale di Venezia per aver arruolato più persone, inducendole ad andare in Siria e arruolarsi nell'esercito dell'Isis per compiere atti ...

Terrorismo - espulso foreign fighter sloveno : arruolava combattenti : arruolava combattenti che avrebbero dovuto compiere attentati. Così un cittadino sloveno di 28 anni, inserito nella lista consolidata dei foreign fighter , è stato espulso oggi, con accompagnamento alla frontiera, per motivi di sicurezza dello Stato e motivi imperativi di pubblica sicurezza.L'uomo è sospettato di essere stato responsabile di arruolamento con finalità di Terrorismo internazionale e di essere partito nel 2014 per la Siria allo ...

Terrorismo : Viminale - espulso tunisino vicino a estremismo islamico : Un 29enne tunisino ritenuto contiguo ad ambienti dell' estremismo islamico è stato espulso dall'Italia. Lo rende noto il Viminale . L'uomo, arrestato per lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, durante la carcerazione è stato inserito tra i detenuti ritenuti ad alto rischio radicalizzazione e monitorato dagli organi investigativi. Scarcerato per fine pena è' stato espulso e ...

Ragusa - tunisino espulso per Terrorismo : inneggia Isis : Un tunisino di 29 anni con precedenti per spaccio è stato espulso con un provvedimento del Prefetto di Ragusa per terrorismo. inneggiava all'Isis