Terremoto | nuova scossa in Sicilia | epicentro vicino Milazzo MAPPE e DATI

Terremoto - nuova scossa nella notte al Centro Italia : epicentro sui Monti Sibillini al confine tra Marche e Umbria [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Terremoto e turismo : realizzata una nuova mappa di Termoli : Una nuova mappa di Termoli è stata predisposta dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e turismo (Aast) e verrà diffusa entro qualche giorno insieme a nuove brochure della città. Sarà presente in tutti i luoghi di ritrovo e spazi pubblici: l’Aast, insieme al Distretto turistico “Molise Orientale”, non si ferma nella promozione e valorizzazione del territorio. Il maltempo e il Terremoto hanno segnato il Basso Molise in modo ...

Forte Terremoto nel Pacifico - a largo della Nuova Zelanda - dati USGS : Nuova Forte scossa di terremoto nel Pacifico, questa volta a largo della Nuova Zelanda. Si conferma un periodo di alta attività sismica per il Pacifico, specie il settore sud-occidentale, dove si...

Forte scossa di Terremoto al largo della Nuova Zelanda [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 06:19:05 ora italiana (16:19:05 ora locale) ad una profondità di 135 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto al largo della Nuova Zelanda [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - nuova scossa in Centro Italia : paura tra Lazio e Abruzzo [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto : consegnate le chiavi della nuova scuola al sindaco di San Severino : Il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei ha ricevuto dall’impresa che ha eseguito i lavori le chiavi della nuova scuola provvisoria di via Lorenzo D’Alessandro, nel rione Di Contro, realizzata grazie a un cofinanziamento del Miur e del Comune, cui si sono aggiunte anche molte donazioni giunte spontaneamente da tanti privati. L’edificio, per dimensioni il primo di tutta l’area del cratere costruito in adempimento ...

Nuova Caledonia - Terremoto magnitudo 6.7 : ROMA, 29 AGO - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.7 è stata registrata alle 14:51 ora locale , le 5:51 in Italia, in mare tra la Nuova Caledonia e le Vanuatu, nell'oceano Pacifico ...

Terremoto tra Nuova Caledonia e Vanuatu : osservate “piccole onde di tsunami” : Un Terremoto di magnitudo 7.1 (dati USGS) si è verificato al largo dell’arcipelago francese della Nuova Caledonia, nel Pacifico meridionale, generando un piccolo tsunami. La scossa è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense a 209 km ovest da Ile Hunter ad una profondità di 26,7 km. Il Pacific Tsunami Warning Center ha reso noto che “sono state osservate piccole onde di tsunami“: “Le persone nelle aree ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.7 tra Nuova Caledonia e Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, tra le isole della Nuova Caledonia e Vanuatu, alle 05:51:57 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.7 tra Nuova Caledonia e Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 6.7 nelle isole della Nuova Caledonia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, tra le isole della Nuova Caledonia, alle 05:51:57 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.7 nelle isole della Nuova Caledonia sembra essere il primo su Meteo Web.

Indonesia : nuova scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 : La terra continua a tremare in Indonesia. Dopo le fortissime scosse delle ultime settimane, questa mattina una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata alle 9.80 ora italiana al largo della costa dell'isola di Kupang.L'Istituto Geofisico degli Stati Uniti ha confermato la magnitudo di 6.2 a circa 100 chilometri dalla costa e ad una profondità di 8,6 chilometri. Poco dopo una seconda scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata poco ...

Terremoto : nuova scossa al largo della Calabria [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto : nuova scossa al largo del Calabria [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Terremoto : la nuova scuola di Loro Piceno pronta a fine anno : Al via i lavori della nuova scuola antisismica di Loro Piceno (Macerata), la primaria “Santini”, che sara’ pronta a fine anno per un costo di un milione e 318 mila euro. “Un’altra scuola nel cratere del Terremoto del 2016 verra’ realizzata grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il privato – osserva Paola De Micheli, commissario straordinario per la Ricostruzione – ...