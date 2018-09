Terremoti | lascia la direttrice dell’Ingv | “Mancano trasparenza e collaborazione” Il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 settembre 2018) E’ la centrale di controllo del rischio sismico in Italia. Coi suoi pareri tecnici, può affossare ponti, porti e strade. Per questo ha scatenato l’allarme la notizia delle dimissioni del direttore del Dipartimentodell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il 5 settembre scorso, a sorpresa, Daniela Pantosti si è congedata dall’incarico che svolgeva da due anni sbattendo la porta dell’Istituto endo dietro di sé un cartello che dice: signori, qui non c’e. “Non ci sono più le condizioni per proseguire nel mio ruolo”, si legge nella lettera di inviata al presidente, dg e cda dell’ente (scarica il documento). Laè stata subito sostituita da una dirigente di ricerca (Rita Digiovanbattista) ma il caso è tutt’altro che chiuso. E presto finirà all’attenzione del governo. La Pantosti infatti ha poi rincarato la dose ...