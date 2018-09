Temi ' caldi' di fine estate sui media | Morandi batte migranti | CR7 incalza

Cyberpunk 2077 scende in politica : Temi sociali attuali e caldi nel gioco : I fan di The Witcher 3 e la community di videogiocatori non hanno dubbi: Cyberpunk 2077 è uno dei videogiochi più attesi nella generazione di console attuale, merito soprattutto del grande hype che si è formato attorno ad esso nonostante la carenza di dettagli diramati dalla sua casa produttrice. Dopo la sorpresa dell’E3, dove è stato mostrato (finalmente) un trailer per Cyberpunk 2077 appunto, la casa produttrice CD Projekt Red torna a parlare ...