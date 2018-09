Tasse | pensioni e reddito di cittadinanza | ora la palla passa a Conte

Manovra azzardata - pensioni e taglio delle Tasse : i pochi soldi li sperpererà Luigi Di Maio : La prima Manovra del governo gialloverde si avvicina ai trenta miliardi : 12,6 per sterilizzare l' Iva, 3,5 per le spese indifferibili e il resto per finanziare le promesse elettorali dei due partiti ...

Pensioni - "zero Tasse per gli stranieri che si trasferiscono al Sud" : Chiamata in Italia dei pensionati europei . Fratelli d'Italia ha infatti presentato un disegno di legge, a prima firma del senatore Adolfo Urso, che mira ad importare nel nostro Paese il modello ...

Pensioni - Sud Italia come il Portogallo : idea Tasse zero per i pensionati : zero tasse per i pensionati anche in Italia, come fa da tempo il Portogallo, attirando molti Italiani. 'Ci piace l'immigrazione che porta soldi', dice Giorgia Meloni. L'idea di Fratelli d'Italia di ...

Pensioni - zero Tasse - o quasi - per chi si trasferisce al sud : Il modello si basa su quello portoghese che, prima dell'Italia ha pensato di attrarre decine di migliaia di pensionati europei che attraverso i loro redditi hanno dato una spinta all'economia del ...

Pensioni - la legge che azzera le Tasse in quattro regioni d'Italia : l'affare fiscale - chi può godere : L'Italia si potrebbe presto candidare a diventare la meta preferita dei pensionati europei, e perché no del resto del mondo. Sul modello portoghese, prima il governo e ora una proposta di legge di ...

Manovra - Salvini conferma : "Subito giù le Tasse - riforma pensioni e reddito cittadinanza" : Matteo Salvini assicura: "Nella Manovra ci sarà, nel rispetto di tutti i vincoli, l'avvio della riduzione delle tasse, l'avvio dello "smontamento" della legge Fornero e l'avvio del reddito di ...

Tasse - pensioni e reddito di cittadinaza : il governo balla sul tetto del 3% : Sforare il tetto del 3% oppure arrivarci poco prima. È questo il grosso dilemma del governo gialloverde. Perché da una parte i Cinque Stelle vorrebbero sfidare l'Unione europea e superare i vincoli imposti sul debito, dall'altra la Lega è fermamente convinta che si possa attuare tutte le riforme promesse in campagna elettorale senza spingersi oltre. Il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo a 24Mattino su Radio 24, ci ha tenuto a mettere in ...

Pensioni - da Salvini l'ipotesi di 10 anni senza Tasse per chi si trasferisce al Sud Italia : Arriva l'ipotesi di Pensioni esentasse per dieci anni per i pensionati che si trasferiscano nel Sud Italia. Ad oggi è solo un'ipotesi al vaglio del Governo Conte, lanciata dalla Lega di Matteo Salvini, per assicurare sgravi ai pensionati Italiani e stranieri che si trasferiranno in Sicilia, in Calabria o in Sardegna e ci dovessero vivere per almeno sei mesi all'anno. L'obiettivo è quello di ripopolare e rivitalizzare aree del Mezzogiorno ...

Pensioni - il paradiso senza Tasse a due ore dall'Italia : salta l'obbligo di residenza - come fregano il fisco : Espatriare dall'Italia una volta raggiunta la pensione è una mossa sempre più diffusa tra gli italiani che smettono di lavorare, con un flusso in continua crescita verso il Portogallo, vero e proprio ...

L'Italia si ferma : economia al palo - traballa il piano del governo su pensioni e Tasse : L'Italia in controtendenza rispetto alle principali economie dell'area euro: l'agenzia Moody's tagliato le previsioni di...

Pensioni - il piano di Salvini : "Zone in Italia senza Tasse sulla pensione" : Ex lavoratori che vanno in Portogallo, altri che scelgono la Spagna per passare gli ultimi anni di vita all'estero per potersi godere di Pensioni "più ricche" di quelle che si vedrebbero accreditate se rimanessero in Italia. È questa realtà l'ultima battaglia di Matteo Salvini, che ora si dice pronto a creare delle esenzioni fiscali ad hoc per alcune zone turistiche Italiane in modo da riportare nel Belpaese i cittadini emigrati.Sono tanti i ...

Pensioni - in Italia nasce il paradiso fiscale : la regione senza Tasse dove fuggire : Trasformare il Sud d'Italia nella Florida d'Europa. Ripopolando borghi e cittadine in posti attrattivi per la terza e la quarta età. E attirando capitali e consumi. Seguendo un po' il modello ...

Manovra economica - Salvini : “Sarà coraggiosa. Su Tasse e pensioni siamo pronti a superare i vincoli per il bene degli italiani” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini parla di una Manovra economica che invertirà le tendenze adottate precedentemente e dichiara: “Già da quest’anno ci dovranno essere segnali concreti, a prescindere dalla situazione economica internazionale, sulle pensioni, sulle tasse, sul lavoro e su Equitalia“. Inoltre il ministro, nel pomeriggio del 23 luglio, incontrerà Raffaele Cantone, che presiede l’Autorità Nazionale ...

Pensioni - Tasse e reddito : riforme a rischio - troppi paletti dal ministro dell'economia : Quando si potrà andare in pensione? Che fine hanno fatto le riforme annunciate dal Governo? Tema spinoso quello della riforma della Legge Fornero con l'introduzione delle ormai bene note quote 100 e 41