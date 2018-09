Tajani | «Lega-M5S cocktail contro natura E Toninelli si deve dimettere»

Tajani : 'Il governo Lega-M5s non durerà - è un cocktail contronatura' : "Io scommetto che questo governo non durerà cinque anni, non penso che Lega e M5s potranno continuare ad andare avanti insieme". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ...

Fi salda l'asse con la Lega Tajani contro Moscovici : La tre-giorni di Fiuggi ha come filo conduttore proprio economia e lavoro. Se ne parlerà con il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, il segretario Cisl Anna Maria Furlan, il presidente ...

Tajani - FI - : 'Matrimonio Lega-M5s è contronatura' : Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani commenta criticamente l'attuale coalizione di governo 28 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Governo - Tajani (FI) : “Matrimonio Lega-M5s è contronatura. Salvini dica cosa vuole fare nei prossimi mesi” : “Bisogna chiedere a Salvini cosa vuole fare e cosa intenda decidere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi…”. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, risponde ai microfoni di L’aria che tira estate su La7, quando gli chiedono di commenta le ricostruzioni stampa secondo le quali Salvini abbia cercato l’avviso di garanzia sul caso Diciotti per andare al voto anticipato e che Fi sia ben felice di tornare alle urne ...

FI - Tajani : "Il governo non dura Pronti a nuovo patto con la Lega" : Il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, non ha dubbi: questo governo avrà vita breve. E Forza Italia è pronta a siglare un nuovo accordo Segui su affaritaliani.it

SCENARIO/ Tajani - FI - : il governo non dura - pronti a un nuovo patto con la Lega : Il governo? 'Secondo me non ha vita lunga perché sono troppe le contraddizioni tra M5s e Lega' dice Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo.

“Quelli della Lega sono solo pretesti”. L’orgoglio di Tajani : Matteo Salvini, alle Tremiti con la fidanzata Elisa Isoardi, tace. Aspetta di capire se Silvio Berlusconi capitolerà e acconsentirà a portare acqua al mulino leghista. Dossier ancora aperto quello della Rai, dove il leader del Carroccio non intende mollare sul nome di Marcello Foa per la presidenza. Poi c’è l’atteggiamento di opposizione sempre più...

Tav - Toninelli replica a Tajani : “La mangiatoia è finita”. Il vice Siri (Lega) : “Le opere si possono fare senza sprechi” : “La mangiatoia è finita, se lo metta in testa chi blatera di Tav”. “fare una grande opera non è per forza alimentare una mangiatoia”. Alla vigilia della pausa estiva del Parlamento resta alta la tensione sulla Torino-Lione. E, come dal primo giorno dell’insediamento dell’esecutivo, rimangono le divergenze sull’opportunità o meno di continuare i lavori per l’Alta velocità. Con sensibilità diverse ...

Tav - pressing di Fi su Salvini | Berlusconi : "La Lega sia coerente"| Tajani : "Ministri senza cognizione" : Berlusconi: "Dobbiamo essere vicini alla Lega e chiedere cheSalvini si comporti con coerenza rispetto alle idee delcentrodestra". Per il presidente del Parlamento europeo "bloccare l'opera sarebbe una scelta scellerata"

Rai - Lega : "Foa resta. Lo stallo?E' colpa di Tajani - Letta e Gelmini" : Alessandro Morelli, responsabile comunicazione della Lega, ad Affari: "Tajani, Letta e Gelmini hanno compiuto una scelta e preso una direzione non condivisa dalla base di Forza Italia Segui su affaritaliani.it

Gasparri e Tajani provano a stanare la Lega : subito le intese sui candidati per le regionali d'autunno : Forza Italia prova a stanare la Lega . Il timore più grosso degli azzurri è che il Carroccio, forte dei consensi che gli sono attribuiti dai sondaggi, possa estendere l'accordo di governo coi 5 Stelle ...

SALVINI VS BERLUSCONI : “PRONTO A PRENDERMI FORZA ITALIA”/ Caos Centrodestra : Letta & Tajani - il “no” alla Lega : SALVINI accusa BERLUSCONI, "pronto a PRENDERMI FORZA Italia": ministro contro Cav, "ha scelto il Partito Democratico, così il Centrodestra finisce", ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:25:00 GMT)

Tajani a Genova : «Lega-M5S? Un matrimonio contronatura» : Il presidente del Parlamento europeo oggi a Genova per l’assemblea regionale di Forza Italia Liguria

Tajani : "M5s e Lega non durano. Salvini torni con noi" : L'immigrazione si fronteggia con un'azione politica, con visione, con progetti. Bisogna investire in Africa, bisogna impedire che i flussi partano da lì. Tra due giorni sarò in Niger. Laggiù un piano ...