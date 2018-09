Tajani | ' Governo M5S-Lega non durerà' ; sul ponte Morandi | ' Toninelli si deve

Tajani : "Il governo Lega-M5s non durerà - è un cocktail contronatura" : Il presidente del Parlamento Ue e numero due di Forza Italia: "Il Carroccio torni a essere parte integrante del centrodestra"

Tajani (FI) : "L'alleanza Lega-M5S è contro natura - pensiamo a governo di centrodestra" : Al vertice del centrodestra che si è svolto ieri sera ad Arcore c'era anche il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che oggi ha voluto chiarire cosa è successo in quelle due ore, smentendo le indiscrezioni trapelate stamattina.La nomina di Marcello Foa alla Presidenza della Rai, ha spiegato Tajani, non è stata neanche presa in considerazione dai presenti, riunitisi ad Arcore per un altro motivo: rivedere il modo in cui l'alleanza ...

Ue : governo respinge critiche. Tajani : 'In Italia no dittatori' : Noi rispettiamo i vincoli loro rispettino i popoli. Al Commissario europeo Moscovici che ieri ha parlato di piccoli Mussolini in Italia, risponde anche il presidente dell'Europarlamento Tajani: non ...

Riforma Pensioni 2018/ Tajani critica il Governo : non ci sono i soldi (ultime notizie) : Antonio Tajani critica le ipotesi del Governo: non ci sono i soldi.

Antonio Tajani dura critica a Salvini e attacco frontale al Governo 5 Stelle : Durissima critica a Salvini da parte di Antonio Tajani che attacca fortemente il Governo con i 5 Stelle. «Salvini deve fare attenzione: i cinqueStelle lo stanno trascinando su posizioni di estrema sinistra. O strappa subito e pone fine ora a questo Governo contro natura o rischia di pagare un prezzo alto, altissimo. La Flat tax non la fa con Di Maio, la fa con noi. Con un centrodestra che deve tornare al Governo unito». Lo ha detto il ...

Manovra : Tajani - nel governo confusione : "Lo stesso vale per la politica industriale, visto che non si decide su nulla, sull'Ilva, sulle imprese", ha aggiunto. "Ovviamente - ha sottolineato - non si possono fare la flat tax e il reddito di ...

Tajani - Fi - : dalla parte degli imprenditori che sciopereranno contro il governo : Se la maggioranza lasciasse perdere la politica economica che sta portando avanti, troverebbe Forza Italia pronta a dare una mano". "Ma - minaccia - se continua su questa strada, trascurando lavoro e ...

Economia : Tajani a 'il Giornale' - il governo colpisce pensionati e ceto medio : Il vicepresidente di Forza Italia , FI, e presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in una intervista a "il Giornale" si dice pronto...

Governo - Tajani - Fi - : vogliono colpire ceto medio e pensionati : Siamo pronti a lanciare un'offensiva politica, Berlusconi è in forma e a settembre tornerà operativo".

Governo - Tajani (FI) : “Matrimonio Lega-M5s è contronatura. Salvini dica cosa vuole fare nei prossimi mesi” : “Bisogna chiedere a Salvini cosa vuole fare e cosa intenda decidere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi…”. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, risponde ai microfoni di L’aria che tira estate su La7, quando gli chiedono di commenta le ricostruzioni stampa secondo le quali Salvini abbia cercato l’avviso di garanzia sul caso Diciotti per andare al voto anticipato e che Fi sia ben felice di tornare alle urne ...

Tajani dà lezioni al governo : "Inciucio Pd-Fi? Fake news" : "Speriamo che a pagare non siano i marinai della nave Diciotti, obbligati a stare in mezzo a malati di tbc e di scabbia. Se si ammalano il conto possono mandarlo al governo". La provocazione di Antonio Tajani risente della sua affezione per la divisa, il padre era generale, e punta il dito accusatore contro quei ministri gialloverdi, che "stanno in vacanza, chi al mare e chi in montagna", mentre si trascina la vicenda degli immigrati bloccati da ...