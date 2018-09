Super Seducer 2 | Advanced Seduction Tactics - recensione

eurogamer

(Di lunedì 17 settembre 2018) Il trash attrae le grandi masse, inutile negarlo. Ne abbiamo esempi in ogni media esistente ed i videogiochi non ne sono usciti di certo illesi. Ne è un caso simbolo, 'dating-sim' creato da Richard La Ruina, sedicente guru del corteggiamento e scrittore di alcuni libri sul tema. Il britannico esperto di relazioni amorose ha ben pensato di trasportare tutte le sue conoscenze in un titolo che, in modi strani e curiosi, ha avuto eco anche in Italia. Quello che aspiranti Casanova del sabato sera e uomini più timidi si sono ritrovati tra le mani è un progetto ben lontano dagli standard qualitativi a cui siamo abituati, per colpa di una cattiva traduzione dei testi in Italiano, e di alcune scelte strutturali che puntano più ad una fugace goliardia che ad un'utilità nell'apprendere i segreti del corteggiamento. Il primoè stato anche oggetto di critiche più o meno ...