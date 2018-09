Super Mario Party - prova

Paolo Savona ritorna su Mario Draghi : "Valente presidente" - anche "abile a Superare i vincoli della sua azione" : Lo aveva detto in premessa: Mario Draghi è "un amico". Salvo poi lanciare un affondo, dicendo che alla guida della Bce "si è procurato poteri che non avevamo previsto". Il giorno dopo Paolo Savona precisa, chiarisce, ma conferma il senso delle sue parole. Mario Draghi è "un valente presidente" ed è stato "abile" a "superare i vincoli della sua azione di fronte alle carenze statutarie". La Bce, in altre parole, per il ...

Mario Giordano nella nuova Rete 4 : condurrà 'Fuori dal coro' - Super Guida TV : In partenza altri due prime serate: da venerdì 14 settembre torna l'appuntamento con i casi di cronaca di ' Quarto Grado ', mentre da lunedì 17 settembre Nicola Porro sarà alla Guida di ' Quarta ...

New Super Mario Bros U è in arrivo su Switch : Se siete tra coloro che vorrebbero altri porting Wii U per rinforzare la propria collezione Switch, allora abbiamo delle ottime notizie per voi. Come segnala Eurogamer.net, New Super Mario Bros U è in arrivo sulla console ibrida.New Super Mario Bros U Deluxe, così si chiamerà il gioco in versione Switch, include sia il gioco di base, che consente a un massimo di quattro giocatori di giocare insieme, sia New Super Luigi U, il primo platform che ...

Le scelte masochistiche su impresa e lavoro allarmano Supermario : Occorre correggere il modo in cui l'operatore pubblico sta trattando l'economia nelle componenti fondamentali del mercato interno: i consumi e gli investimenti. Il calo dei consumi, che sta generando ...

33 anni fa usciva Super Mario Bros : Super Mario Bros spegne 33 candeline: il 13 settembre 1985 veniva lanciato in Giappone per la console a 8 bit di casa Nintendo, chiamata in patria Famicom, una delle pietre miliari della scena videoludica moderna.Il titolo ha venduto nella sua sola versione originale in tutto il mondo oltre 40 milioni di copie, rimanendo in testa alla classifica fino al 2006, quando fu Superato da Wii Sports.Non si contano poi le varie riedizioni, tra cui ...

Infortunio Balotelli - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di SuperMario : Infortunio Balotelli – L’Italia è reduce dal pareggio contro la Polonia, brutta prestazione per l’attaccante Mario Balotelli che però non è stato servito adeguatamente dai compagni, Infortunio anche per il calciatore del Nizza, per questo motivo SuperMario potrebbe non prendere parte alla gara contro il Portogallo. Nelle ultime ore sono emerse le prime novità in merito al problema fisico occorso all’attaccante. Oggi ...

Italia-Polonia - Mario Balotelli is on fire : i bookmakers ‘credono’ nei gol di Super Mario : Mario Balotelli ha la fiducia dei bookmakers, che lo inseriscono tra i più probabili marcatori per la gara di Bologna Con l’arrivo di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia ha ritrovato la maglia azzurra e ha risposto subito presente, segnando alla sua prima nuova apparizione, contro l’Arabia Saudita. Jennifer Lorenzini/LaPresse Mario Balotelli è l’uomo di punta, in tutti i sensi, della Nazionale: il Mancio ...

Yuzu : l'emulatore per Nintendo Switch riesce a far girare Super Mario Odyssey a 40-50 FPS : Yuzu, l'emulatore di Nintendo Switch sta facendo passi da gigante, in poco tempo infatti gli sviluppatori sono stati in grado di far girare Super Mario Odyssey a più di 30 FPS sui PC più performante.Come riporta DSOG, il gioco gira a 45-55 FPS su un Intel Core i7 8700K, purtroppo però si verificano ancora problemi grafici, texture mancanti e glitch. Certo è impressionante il fatto che Yuzu riesca a far girare un tripla A a 50 FPS, nei prossimi ...

Che brividi col Parma Super Mario lancia una Juve senza Joya : Non c'è due senza tre. Anche la terza vittoria della Juventus arriva senza fuochi d'artificio. Rinviato ancora l'appuntamento con il gol per Cristiano Ronaldo. Per ora è la Juventus di Mandzukic, che ...

Super Mario Party : saranno supportati solamente i Joy-Con? : Ad ogni mondo potrebbe comunque rappresentare una limitazione se non una delusione per chi preferisce di gran lunga i controller tradizionali. Super Mario Party è l'undicesima edizione della serie di ...

Super Mario Party : saranno supportati solamente i Joy-Con? : Sembrerebbe proprio che per poter giocare a Super Mario Party sarà obbligatorio utilizzare i Joy-Con, infatti secondo quanto riferito da un articolo di Nextn, riporta Nintendoeverything, il gioco supporterà solamente la suddetta periferica di gioco.Niente pro Controller quindi, e lo stesso vale per ogni accessorio di terze parti. Dopotutto questo non dovrebbe poi sorprenderci troppo, considerando che numerosi minigiochi del titolo gireranno e ...

“È morta qua”. SuperMario Balotelli - entrata a gamba tesa su Salvini. La durissima lettera : SuperMario Balotelli è tornato a vestire l’azzurro della Nazionale Italiana in occasione delle ultime amichevoli, le prime con Roberto Mancini commissario tecnico. Sarà chiamato in causa, salvo clamorose sorprese, anche in occasione delle prime gare ufficiali per le qualificazioni a Euro2020. In tutto questo, il suo ritorno in Italia – per quanto concerne i movimenti di club – non avverrà neanche per quest’anno dato che ...

New Super Mario Bros. U potrebbe arrivare su Nintendo Switch : New Super Mario Bros. U, il gioco 2D di Mario lanciato insieme a Nintendo Wii U, potrebbe approdare su Nintendo Switch.L'indiscrezione arriva dall'insider di Nintendo Liam Robertson che, scrivendo per Comic Book, sostiene che un porting del gioco è davvero in arrivo per Switch prima della fine di quest'anno.La versione Switch arriverebbe anche con l'espansione New Super Luigi U e dovrebbe includere alcuni nuovi contenuti - anche se l'insider non ...

Tornato ‘SuperMario’ al Nizza ma snobbato ingiustamente : lo strano caso di Balotelli : 18 gol in 28 partite in Ligue 1. 6 in 7 di Europa League. 26 su 38 presente totali nell’ultima stagione con la maglia del Nizza tra tutte le competizioni. Questi sono i numeri di Mario Balotelli della scorsa annata. Numeri di tutto rispetto che testimoniano come l’attaccante di Palermo sia Tornato ‘Super’. Le qualità tecniche dell’ex Inter e Milan, d’altronde, non sono mai state in discussione ma per ...