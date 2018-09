Sulla loro salute i cuneesi ricorrono sempre più al Dottor Web

Thailandia - tatuatore inganna i turisti e scrive Sulla loro pelle parolacce e frasi ridicole : ...ragazza ha un tatuaggio sulla schiena con la scritta 'po pia spot' che significa 'involtini di primavera freschi' La notizia è stata diffusa dal sito di Thai Visa News e ha fatto il giro del mondo, ...

Asia Argento - Morgan svela la verità Sulla loro storia : 'Mi ha fatto arrivare a pesare 45 chili' : Morgan , ospite del programma La mia passione in onda su Rai Tre, racconta l' amore burrascoso con Asia Argento e quel rapporto che lo ha fatto arrivare a pesare 45 chili . 'In quel periodo non mi ...

Andrea Damante - Giulia De Lellis confessa : nuove dichiarazioni Sulla loro rottura : Giulia De Lellis torna a parlare della fine della storia con Andrea Damante: le ultime dichiarazioni di lei È ormai finita da diverso tempo tra Andrea Damante e Giulia De Lellis eppure, ad oggi, la loro storia continua a fare notizia sui giornali e i siti di gossip. Gli ultimi a chiedere all’ex corteggiatrice di […] L'articolo Andrea Damante, Giulia De Lellis confessa: nuove dichiarazioni sulla loro rottura proviene da Gossip e Tv.

Victoria e David Beckham hanno finalmente risposto ai rumors Sulla loro separazione : Dopo 19 anni di matrimonio - e altrettanti trascorsi a smentire rumors su una possibile crisi di coppia - David e Victoria Beckham hanno parlato a Vogue della loro solida e duratura unione, mettendo fine alle voci di una separazione in corso, che si erano fatte sempre più insistenti nell'ultimo periodo."Da 20 anni le persone inventano storie sulla nostra relazione, quindi David e io siamo abbastanza abituati a ignorare le assurdità ...

Mastercard e Google e il loro accordo segreto Sulla condivisione dei dati : Google e Mastercard hanno stipulato un accordo segreto per la condivisione dei dati di acquisto nei negozi fisici delle carte di credito senza che nessun titolare ne sia a conoscenza. Google non ha fatto ancora alcun commento sulla questione, mentre per Seth Eisen, un portavoce di Mastercard, nulla di strano. Google vuole sapere cosa compri tramite Mastercard Che l’azienda di Mountain View ci monitori in ogni aspetto della nostra vita è ...

“I migranti? Trattenerli Sulla Diciotti è nel loro interesse”. Parla Giarrusso (M5s) : Roma. Alla fine, per uno di quei paradossi tutti italiani, è proprio la sconfitta politica, la conclamata incapacità del sedicente governo del cambiamento di ottenere non già l’ascolto, ma quantomeno il riconoscimento della credibilità, a ricompattare la pattuglia gialloverde. Lo fa, il premier e av

Uccide la moglie e le due figlie poi corre in tv e lancia un disperato appello Sulla loro scomparsa : Christopher Watts, 33enne statunitense, ha denunciato in una trasmissione televisiva la scomparsa della moglie e delle due figlie, i cui corpi sono stati trovati poco dopo. Ad Ucciderli era stato proprio l'uomo.Continua a leggere

Fabrizio Corona torna a parlare di Silvia Provvedi - il retroscena Sulla fine del loro amore : “vi spiego perchè è finita” : Fabrizio Corona spiega i motivi dell’addio a Silvia Provvedi, l’ex re dei paparazzi racconta i motivi che l’hanno spinto a lasciare la cantante modenese Fabrizio Corona, attualmente in vacanza in Salento con l’ex moglie Nina Moric ed il figlio Carlos, torna a parlare dell’ex fidanzata Silvia Provvedi. La loro storia d’amore, finita poco tempo fa, è terminata in maniera repentina e in molti si sono ...

Cina : nuovi progressi nei lavori sulle minoranze etniche e Sulla tutela dei loro diritti : ... ha illustrato enfatizzandole le misure adoperate e i successi ottenuti dalle zone etniche cinesi in settori di amministrazione legale, economia, società, culturale e tutela ecologica.Yu Jianhua ha ...

Tra Rovazzi e Fedez è finita ma il tempo sistemerà tutto : le ultime dichiarazioni Sulla loro amicizia : Tra Rovazzi e Fedez è finita. Lo conferma Fabio Rovazzi che ne parla con dispiacere nel corso di un'intervista rilasciata per Corriere.it. Rovazzi è tornato in radio con la canzone Faccio quello che voglio e con un video ufficiale della durata di 9 minuti che ricorda un vero e proprio corto cinematografico. Nel suo futuro c'è la volontà di realizzare il sogno di un film tutto suo, più che di continuare nel mondo della musica in cui è stato ...

Due persone sono state condannate in Germania per aver venduto loro figlio ad alcuni pedofili Sulla “dark net” : Una donna tedesca che aveva lasciato abusare suo figlio da alcuni pedofili in cambio di denaro è stata condannata a 12 anni e 6 mesi di carcere da un tribunale della Germania meridionale. La donna aveva venduto il figlio attraverso The post Due persone sono state condannate in Germania per aver venduto loro figlio ad alcuni pedofili sulla “dark net” appeared first on Il Post.

ORONZO E VALENTINA / Stasera tutta la verità Sulla loro storia : si sono lasciati? (Temptation Island 2018) : VALENTINA De Biasi e ORONZO Carinola hanno lasciato insieme Temptation Island 2018, ma lui potrebbe non essere guarito del tuitto dalla "malattia delle donne"...(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 20:09:00 GMT)

Cinque afroitaliani dicono la loro Sulla escalation di razzismo : Nel momento in cui i fatti di cronaca sono quello che sono e i commenti al riguardo pure, abbiamo contattato Cinque afroitaliani per parlare del clima attuale, della loro percezione sugli episodi di ...