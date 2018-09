Sul Lago d' Orta il festival Corto e fieno porta il cinema nelle stalle

Lago d’Idro - schianto e richiesta d’aiuto : mezzi Sul posto - falso allarme/ Testimoni attendibili ma è giallo : schianto e richiesta d’aiuto: mezzi sul posto, falso allarme. E' giallo su quanto accaduto sul Lago d'Idro nella mattinata di ieri, nessuna tragedia annunciata.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 20:18:00 GMT)

Ambiente - controanalisi Aics Sul Lago di Bracciano : limiti di batteri nella norma : L’acqua del Lago di Bracciano è pulita: a dirlo sarebbero le controanalisi commissionate dalla commissione nazionale Ambiente dell’Aics (Associazione Italiana Cultura Sport) dopo che i prelievi condotti da Goletta Laghi di LegAmbiente avevano rilevato limiti di batteri oltre i limiti di legge. I dati verranno presentati sabato 15 settembre al Centro Surf di Bracciano ma, stando a un’anticipazione dei dati, le analisi effettuate a 50 metri ...

Norvegia - cammina per 2.500 metri su una fune sospesa Sul Lago - : L'uomo ha percorso circa due chilometri e mezzo per completare il suo percorso, con alcune difficoltà, nonostante le quali ha portato a termine l'impresa

Vuelta a España 2018 - quindicesima tappa : Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga. Sfida tra i big Sulla salita finale : La seconda settimana della Vuelta a España 2018 si chiude con una delle salite simbolo della corsa spagnola: Lagos de Covadonga. La quindicesima frazione vedrà i corridori partire da Ribera de Arriba e percorrere 178 km per arrivare in vetta a questa dura ascesa e potrà essere davvero decisiva per la classifica generale, visto il dislivello complessivo di oltre 4000 metri. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della ...

Ragazze stuprate Sul Lago di Como il gip scarcera i tre fermati Pesanti indizi sul quarto giovane : Il racconto delle Ragazze che hanno denunciato di essere state violentate a Menaggio non è convergente, mentre la ricostruzione fornita dagli indagati oltre che convergente è plausibile. Per questo ...

Minorenni stuprate Sul Lago di Como : gip scarcera i tre fermati/ "Nessuna prova" : ma ci saranno altre indagini : Due 17enni stuprate a Menaggio: i tre fermati sono comparsi davanti al giudice. Il barista 22enne nega le accuse ed è pronto a difendersi, moldavo ricercato. Disposta la scarcerazione(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:57:00 GMT)

