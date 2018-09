Steve Bannon ad Atreju Il guru dalla Meloni

Atreju - fra ospiti kermesse anche Steve Bannon : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Steve Bannon relatore all’istituto Dignitatis Humanae. Formerà cattolici conservatori avversari di Bergoglio : Non basta la grande coalizione euroscettica The Movement, creata in vista delle prossime elezioni europee di maggio 2019. L’ondata populista e conservatrice con a capo l’ex stratega della Casa Bianca, Stephen Bannon, si allunga fino alla Chiesa Cattolica. L’ex braccio destro di Donald Trump ha cominciato una collaborazione con l’istituto romano Dignitatis Humanae per tenere dei corsi di leadership. L’istituto ha ...

Populisti in abito talare. Steve Bannon vuole infiltrarsi nella Chiesa cattolica : Steve Bannon si sta dando da fare in Europa anche per creare una fazione populista dentro la Chiesa cattolica. L'ex stratega della Casa Bianca sta contribuendo infatti a elaborare il curriculum per un corso di leadership al Dignitatis Humanae institute, vicino a Roma, un istituto cattolico conservatore il cui advisory board è presieduto dal cardinale Raymond Leo Burke.Burke ha riferito alla Reuters, come si legge nel sito dell'agenzia, ...

Cos'è The Movement - il movimento dei populisti di Steve Bannon : Risposta alla Open Society di Soros, vuole riunire tutti i sovranisti al mondo, prima ancora in Europa. Anche Salvini aderisce

Populisti di tutti i Paesi - unitevi! Steve Bannon a Roma - lancia la campagna europea : Steve Bannon è a Roma per portare avanti il suo progetto politico, quel "The Movement" che punta a diventare la casa dei sovranisti e ambisce a scardinare l'Europa già alle prossime elezioni europee. L'ex stratega di Donald Trump spiega che "la nostra è una libera associazione, un club. Spingeremo per formare un gruppo unico populista al Parlamento Europeo. Ma conta di più - spiega in un'intervista al Messaggero - che ...

Europee : Matteo Salvini ha aderito al 'The Movement' di Steve Bannon : Lo scorso venerdì, a Roma, si è svolto un incontro tra il vicepremier Matteo Salvini e Steve Bannon, ex consigliere e stratega di propaganda di Donald Trump. Dopo il meeting di Milano con il premier ungherese Viktor Orbán [VIDEO], il leader della Lega ha rafforzato il fronte populista con la propria adesione a The Movement, fondazione che punta alla vittoria delle elezioni Europee di maggio 2019. Bannon: 'L'Europa è pronta per un cambiamento ...

Il New Yorker si rimangia l'invito a Steve Bannon : Il New Yorker fa retromarcia: dopo essere stato travolto da polemiche e minacce di boicottaggio, il magazine americano, da sempre di stampo liberal, ha deciso di rimangiarsi l'invito a Steve Bannon, che doveva essere tra gli ospiti della diciannovesima edizione del suo festival.La decisione arriva dopo l'ondata di sdegno scatenatasi a causa di un tweet del premio pulitzer Kathryn Schulz, che pur confermando la sua devozione per la rivista, dove ...