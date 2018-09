Stefano De Martino sfoggia un nuovo look

WSF2018 : Emma Marrone dopo l’esibizione è corsa al compleanno di un amico - dove si è scatenata ballando anche con Stefano De Martino. Guarda il VIDEO : Ieri sera è andato in onda il Wind Summer Festival 2018, condotto da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Tantissimi i cantanti in gara in questa puntate, ma ieri la finalissima è stata vinta da “Amore e capoeira” cantata da Takagi & Ketra feat Giusy Ferreri. Ad aprire la diretta tv è il super ospite Biagio Antonacci con la sua ballata ‘Mio fratello’ dedicando il ritornello “mai più dolor” all’anniversario della morte di ...

Stefano De Martino fa un salto nel passato : la tenerissima foto in cui è uguale a Santiago : Il ballerino ha postato una foto del 1993, in cui aveva solo 4 anni ed era mascherato da elefante. I fan sono impazziti per...

Stefano De Martino : nuovo taglio di capelli! Vi piace con questo nuovo look? Guarda le FOTO : Stefano De Martino ha tagliato i suoi splendidi ricci: ora che è un conduttore impegnato ha deciso di darsi una ripulita, ha trasformato il suo profilo Instagram in una vetrina modaiola ed ha fatto sparire tutte le sue FOTO di pacco. Ed è proprio in questa nuova veste che Stefano ha deciso di cambiare il look e rasarsi la testa. Fra i tanti like alla testa rasata ci sono anche quelli di Simona Ventura, Giovanni Ciacci, Francesco Monte e ...

“È importante”. Stefano De Martino parla di “lei” per la prima volta. Bomba : Stefano De Martino è fidanzato o non è fidanzato. Da quando la sua storia con Belen è finita, al ballerino sono stati attribuiti tantissimi flirt. È stato avvistato con diverse donne bellissime per esempio con Giorgia Gabriele (che sarebbe la ex di Gianluca Vacchi) e con Cristina Buccino. Il gossip si è scatenato ma lui è rimasto in silenzio. Non ha confermato né smentito nulla. Il sospetto, però, è che sia fidanzato con Gilda Ambrosio. ...

Stefano De Martino e Belen intesa perfetta al parco : In questi giorni gira voce che Belen sarebbe in dolce attesa, ma non è arrivata nessuna conferma, una certezza c’è l’intesa con Stefano De Martino. E non solo per il bene di Santiago. Tra loro ci sono tanti sorrisi e complicità spontanei, a prova di flash e di fidanzati. Paparazzati al parco a Milano dal settimanale “Chi”, i due ridono felici, De Martino legge “Le Monde” perché sta imparando il francese, lei gli sta seduta accanto. ...

Stefano De Martino : "Gilda Ambrosio? Empatia fortissima" : Stefano De Martino, intervistato, questa settimana, dal magazine 'Grazia', ha svelato, una volta per tutte, il tipo di legame con Gilda Ambrosio, la blogger che, da qualche mese, è considerata la sua nuova fidanzata, colei che gli ha fatto voltare pagina dopo la separazione da Belen Rodriguez: Non c'è una definizione. La conosco da due anni, ma è una persona con cui ho avuto subito un'Empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ...

