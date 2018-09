Stefano Bettarini nudo - Temptation Island Vip/ Video - l’ex di Simona Ventura sventola le mutande in mare : Stefano Bettarini sarà tra i protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip, programma in partenza domani sera, proprio condotto dall'ex moglie Simona Ventura.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:28:00 GMT)

Stefano Bettarini senza costume a Temptation Island Vip (VIDEO) : Temptation Island Vip, anticipazioni: Stefano Bettarini toglie il costume Da domani sera, martedì 18 settembre, Simona Ventura condurrà la prima edizione di Temptation Island Vip e dalle anticipazioni che circolano in rete, la prima puntata sarà molto scoppiettante. Tra i protagonisti del docu-reality ci sarà Stefano Bettarini, il quale si troverà diviso tra due fuochi. L’ex calciatore, nonchè ex marito della conduttrice, parteciperà a ...

BOOM! Stefano Bettarini nudo a Temptation Island Vip – Video esclusivo : Stefano Bettarini Per Simona Ventura, Stefano Bettarini sarà il concorrente più faticoso. L’ex calciatore è il suo ex marito, nonchè padre dei suoi figli, ma sarà anche uno dei più “discoli” partecipanti di Temptation Island Vip. DavideMaggio.it è in grado di mostrarvi un breve Video in anteprima esclusiva del programma sulle tentazioni che vede Bettarini protagonista. Tra le acque della Sardegna, il toscano si metterà a nudo, ...

Temptation Island Vip / Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono lasciati? L'indiscrezione che preoccupa : Temptation Island Vip, coppie e news. Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono lasciati? Le ultime anticipazioni promettono male per la coppia... (Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:11:00 GMT)

Temptation Island Vip news anticipazioni : falò di confronto per Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : Nel corso dell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, sono stati mostrati altri due rvm, che riguardano tre delle unioni più 'interessanti' della prima edizione di 'Temptation Island Vip', in partenza martedì 18 settembre 2018, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Simona Ventura.prosegui la letturaTemptation Island Vip news anticipazioni: falò di confronto per Stefano Bettarini e Nicoletta Larini pubblicato su ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura sul momento più difficile : 'Il falò con Stefano Bettarini...' : Dal prossimo 18 settembre Simona Ventura debutterà su Canale 5 con la nuova stagione di Temptation Island Vip. Non una stagione qualunque, visto che nel cast ci sono anche il suo ex marito Stefano ...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : età - altezza - peso e figli. Tutto sulla coppia : Per tutti è ancora oggi l’ex di Simona Ventura, il calciatore sex symbol che, finita la carriera con il pallone, si è buttato nel mondo dello spettacolo. Tra flirt più o meno clamorosi e qualche buona riuscita sul piccolo schermo, il nome di Stefano Bettarini è più o meno sempre rimasto nell’aria e la sua popolarità con il tempo non accenna a scemare. Ma tra progetti televisivi più o meno di successo, una carriera calcistica decollata ...

Temptation Island Vip - che è successo al primo falò tra Simona Ventura e Stefano Bettarini (e Nicoletta) : Temptation Island Vip, ora quasi ci siamo sul serio. Dopo il grande successo dell’edizione Nip, quella condotta come sempre da Filippo Bisciglia, c’è grande attesa per la prima riservata ai volti noti. A fare gli onori di casa, come è noto, sarà Simona Ventura, che inaugurerà il programma il prossimo 18 settembre in prima serata su Canale 5. Il format resta lo stesso: Super Simo racconterà le svolte salienti del docu-reality e ...

Temptation Island Vip/ "Tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini ci sono delle crepe" : eclatanti novità! : Temptation Island Vip, coppie e news. "Tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini ci sono delle crepe": dal settimanale Nuovo Tv indiscrezioni sulla coppia(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 03:05:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND VIP/ Simona Ventura e Stefano Bettarini vicini : “curiosi di scoprire come andrà" : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni: Simona Ventura e Stefano Bettarini vicini. Gli autori: "curiosi di scoprire cosa accadrà tra i due ex coniugi".(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island vip - Stefano Bettarini - Elisabetta Larini : "I 22 anni di differenza pesano sul rapporto" : Il loro rapporto è nato da poco tempo, ma l'affetto tra Stefano Bettarini ed Elisabetta Larini ha fatto scoppiare l'amore tra i due. A dividerli c'è solo un ostacolo: i 22 anni di differenza che provocano non poche difficoltà, nonostante Bettarini si dica innamorato.Lui ex calciatore 46enne mentre lei stilista 24enne, figlia del celebre ex pilota di Formula 1, Nicola Larini. Per Temptation Island Vip (condotto da Simona Ventura, ex moglie ...

Temptation Island Vip : nel cast Erjona Sulejmani - Stefano Bettarini ed il figlio di Walter Zenga [FOTO] : 1/11 ...

Stefano Bettarini e Valeria Marini a Temptation : svelato il motivo : Temptation Island Vip, Stefano Bettarini e Valeria Marini: lui ha paura di sembrare troppo padre, lei vuole capire La prima edizione di Temptation Island Vip sta per aprire i battenti. Simona Ventura si appresta a presentare le coppie protagoniste a tutto il pubblico di Canale 5. In attesa della prima puntata, che pare sia attesa […] L'articolo Stefano Bettarini e Valeria Marini a Temptation: svelato il motivo proviene da Gossip e Tv.

Stefano Bettarini rivela perchè partecipa a Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: ecco perchè Stefano Bettarini e Nicoletta Larini partecipano Giovedì 12 Settembre inizierà ufficialmente la primissima edizione di Temptation Island Vip. Tra le coppie vip, che hanno deciso di mettere a repentaglio il loro amore, ci sarà anche quella formata da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. I due, ormai, stanno insieme da diverso tempo e pare sia arrivato per loro il momento di capire se sia vero amore o meno. E ...