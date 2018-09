ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Starbucks, Testa vs Fusaro: “Perché devi insegnare alla gente cosa bere?”. “Reagisco alla ortopedizzazione mondialista… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Starbucks, Testa vs Fusaro: “Perché devi insegnare alla gente cosa bere?”. “Reagisco alla ortopedizzazione mondialista… - DiegoFusaro : Starbucks, Testa vs Fusaro: “Perché devi insegnare alla gente cosa bere?”. “Reagisco alla ortopedizzazione mondiali… - weevil_forbix : RT @TutteLeNotizie: Starbucks, Testa vs Fusaro: “Perché devi insegnare alla gente cosa bere?”. “Reagisco alla… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Battibecco pepato a L’Aria che Tira (La7) tra il manager Chiccoe lo scrittore Diegosulla recente apertura dia Milano. I due prima hanno un botta e risposta sulla figura di Karl Marx, una citazione irrinunciabile per, che osserva: “Sicuramente il passato per molti versi era molto meglio del presente, non soltanto per i centri commerciali, che nemmeno vi erano, ma per la ragione ben delineata da Marx, per cui occorre porre dei limiti al capitale, altrimenti si prende tutto, cioè l’intera vita del lavoratore. Il capitale sta trasformando anche la nuda vita, la nostra relazione sentimentale che, non a caso, diventa investimento affettivo, pura merce disponibile. Oggi sta prevalendo la figura del libertino, che è la variante edonistica del liberista in ambito economico. Come il liberista attacca lo Stato per avere il piano liscio del mercato con le merci, ...