Star Wars | X-Wing sbarca “nuovamente” sui nostri tavoli da gioco con la Seconda Edizione

Star Wars : gli ultimi Jedi : in prima visione su Sky Cinema : Star Wars: gli ultimi Jedi, l’ottavo film della saga, firmato LucasFilm e diretto da Rian Johnson (Breaking Bad, Looper) sbarca in prima tv lunedì 17 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Hits. Il film sarà disponibile anche on demand. Star Wars: gli ultimi Jedi, il trailer Star Wars: gli ultimi Jedi, trama Il Primo Ordine è in lotta contro la Resistenza e Rey consegna a Luke Skywalker la spada laser di sua ...

Star Wars Jedi : Fallen Order avrà dei punti in comune con Il Potere della Forza? : EA e Star Wars non sono solo sinonimo di Star Wars Battlefront dato che la compagnia sta lavorando su diversi progetti che inevitabilmente attirano l'attenzione dei fan di un universo così amato e conosciuto. Uno dei progetti di cui conosciamo già da alcuni mesi l'esistenza è Star Wars Jedi: Fallen Order, nuova fatica dei creatori di Titanfall, il team di Respawn Entertainment.Il progetto in questione è quasi completamente avvolto nel mistero ...

Star Wars - la caduta della civiltà nella trilogia prequel : Tuttavia, la sua scalata ai vertici del potere non sarebbe mai stata possibile senza una certa complicità del suo mondo . Se infatti i Jedi non fossero stati tanto accecati dal loro codice ed i ...

Star Wars Jedi Challenges - per il gioco AR di Lenovo in arrivo il pacchetto dedicato al lato oscuro e la LightSaber di Kylo Ren : Ad IFA Lenovo ha annunciato alcune novità per quanto riguarda Star Wars Jedi Challenges, il videogame AR giocabile tramite l’apposito kit (utilizzando il proprio smartphone) dedicato all’universo di Star Wars. Star Wars Jedi Challenges, a partire dal prossimo inverno, riceverà grazie ad un aggiornamento gratuito un pacchetto d’espansione dedicato al lato oscuro che vedrà il giocatore vestire i panni di Kylo Ren e combattere ...

Matt Smith : da «The Crown» a «Star Wars Episodio IX» : Dagli arazzi di Buckingham Palace alle galassie di Star Wars il passo è davvero breve. O, per lo meno, è la sensazione che si ha guardando Matt Smith, colui che fino all’anno scorso vestiva i panni del Principe Filippo di The Crown e che, ora, si prepara a sfrecciare alla velocità della luce fra pianeti e asteroidi, astronavi e navicelle. Il celebre Doctor Who entra, infatti, a far parte dell’Episodio IX della saga prodotta da J.J. ...

Star Wars Battlefront II : in arrivo le truppe scelte dei cloni : Buone notizie per i fan di Star Wars Battlefront II, è stata infatti annunciata una nuova patch che introdurrà le skin dedicate alle truppe scelte dei cloni, sicuramente a molti fan tornerà in mente la battaglia di Kashyyyk, direttamente da "La vendetta dei Sith".Come riporta Dualshockers, il 41esimo Corpo d'élite diventerà il 327esimo Corpo Stellare, che nel film citato sopra ha servito sotto il comando del Generale Jedi Aayla Secura sul ...

Star Wars Battlefront 2 : i nuovi eroi costeranno di meno per agevolare i nuovi giocatori : DICE ha in programma molti nuovi contenuti per il suo FPS Star Wars: Battlefront 2, molti dei quali relativi ai nuovi eroi. Recentemente sono stati aggiunti il Generale Grievous e il Conte Dooku tramite l'aggiornamento relativo alla Guarra dei Cloni e in seguito Han Solo per celebrare l'uscita di Solo: A Star Wars Story.Come riporta Gamingbolt, ora in molti si domanderanno quale sarà il costo di questi nuovi eroi (in crediti). Tramite un post su ...

Il polverone alzato da Star Wars : Battlefront 2 sulle casse premio ha portato ad un cambiamento in EA : Star Wars: Battlefront 2 come ricorderete ha fatto parlare di sé ma probabilmente per il motivo sbagliato. Il polverone mediatico sollevato attorno alla questione delle famigerate casse premio, e il modo in cui erano utilizzate da parte degli sviluppatori, sembra aver portato ad un risultato concreto, riporta Gamespot.La stessa EA ha ammesso di avere intenzione di cambiare la propria politica in merito. La storia delle casse premio è solo lo ...

La polemica scatenata da Star Wars Battlefront 2 ha cambiato il modo in cui EA realizzerà i giochi : La polemica e il dibattito scatenati dal sistema di microtransazioni presente in Star Wars Battlefront 2 è stato uno degli argomenti di punta del 2017. Le notizie sono rimbalzate a livello internazionale, tanto che anche persone al di fuori dell'ambiente gaming ne hanno discusso.Sulla scia di quanto accaduto, EA sta aggiustando il tiro e ora un dirigente della compagnia ha parlato di come la controversia stia cambiando il modo in cui l'azienda ...

Star Wars : budget milionario per la serie live-action! : Al progetto sta lavorando, in veste di produttore e sceneggiatore, l'attore Jon Favreau , che ha dichiarato: " Star Wars è un mondo davvero grande e il nuovo servizio di streaming della Disney può ...

Adesivi AR 1.3 - la cura dimagrante impressiona : da 65 a 8 - 5 MB grazie a Star Wars e Stranger Things : Era solo una questione di tempo affinché anche gli sticker di Star Wars e di Stranger Things si allineassero al destino degli altri L'articolo Adesivi AR 1.3, la cura dimagrante impressiona: da 65 a 8,5 MB grazie a Star Wars e Stranger Things proviene da TuttoAndroid.

Il fan remake in Unreal Engine 4 di Star Wars : Knights of the Old Republic si mostra in un nuovo video : Poem Studios e lo YouTuber 'MrMattyPlays' hanno rivelato alcune nuove sequenze in-Engine tratte dal fan remake del primo Star Wars: KOTOR in Unreal Engine 4, Star Wars: Knights of the Old Republic Apeiron. Apeiron è descritto come una revisione e una ristrutturazione del gioco originale con contenuti aggiuntivi, nuovi mondi, nuove missioni e molto altro.Come segnala DSOGaming, Apeiron è mosso da Unreal Engine 4 e una volta rilasciato sarà ...

Star Wars episodio IX - iniziate le riprese : Ci siamo, la lunga corsa che ci porterà al completamento della terza trilogia di Star Wars è appena cominciato: il regista del nuovo film, Star Wars IX, J.J. Abrams ha twittato un’immagine dal set annunciando il primo ciak. Bittersweet Starting this next chapter without Carrie, but thanks to an extraordinary cast and crew, we are ready to go. Grateful for @rianjohnson and special thanks to George Lucas for creating this incredible world ...