Sputo a Di Francesco | Douglas Costa rischia 5 giornate di squalifica

Douglas Costa si scusa a metà per lo Sputo : "Di Francesco mi ha detto…" : Douglas Costa si scusa, a metà, per lo sputo . Infatti, chiede scusa a compagni, società e tifosi, ma non a chi si è preso in faccia il suo sputo, Federico Di Francesco . "Mi svegliavo alle 5 del ...

Follia Douglas Costa. Sputo a Di Francesco e rosso diretto : Douglas Costa protagonista in negativo del finale di Juventus-Sassuolo, match vinto dai bianconeri 2-1. Il brasiliano, in pieno recupero, 93',, è stato cacciato dall'arbitro Chiffi. Il Var ha ...

Juve - Douglas Costa perde la testa : Sputo a Di Francesco e rosso diretto : rosso diretto per Douglas Costa, protagonista in negativo del finale di Juventus-Sassuolo. In pieno recupero (93)', il brasiliano è stato cacciato dall'arbitro Chiffi che è...

Juve. Douglas Costa rischia 3 giornate : gomitata - testata e Sputo a Di Francesco : Siamo nel recupero di Juve-Sassuolo, coi bianconeri che conducono 2-0 con la doppietta di CR7. Nell'azione del gol di Babacar, Douglas Costa ha un battibecco con Di Francesco. Sembra una lite come se ...