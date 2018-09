Spread in forte rialzo in apertura | negative le Borse europee

Borsa : Milano in forte rialzo - giù lo Spread : Chiudono positive le principali piazze finanziarie europee: A tirare la volata Piazza Affari che mette a segno un forte rialzo , con un incremento del 2,30% spinta dai bancari. A incidere sull'...

Borse - Milano in forte rialzo dopo calo dello Spread : Inizia bene la settimana per Piazza Affari che chiude la seduta di lunedì con un +2,6%. Ecco come è andata la giornata sui...