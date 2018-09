Sposa sola e triste in metro a Milano | la foto diventa virale sul web | ' Chi è?'

Isola dei famosi - Nino Formicola ha Sposato Alessandra Raya : Dopo 9 anni d’amore Nino Formicola, vincitore de L’Isola dei famosi 2018, e la compagna Alessandra Raya si sono sposati. Il lieto evento si è consumato il 15 settembre, e il giorno dopo i neo sposi sono corsi a Domenica Live da Barbara D’Urso per raccontare il loro giorno speciale (QUI il video). Le immagini trasmesse nel salotto della conduttrice mostrano la Raya in un abito rosa, colore non particolarmente amato da Nino, e un ...

Ma Chiara Ferragni si Sposa da sola? : La chiamano "sindrome del principe consorte": è quella condizione, più o meno consapevole, per cui il marito finisce per vivere all'ombra della moglie. O per cui, stando alle cronache gossippare, un rapper finisce per vivere all'ombra di una fashion blogger (almeno mediaticamente).Il riferimento, nient'affatto velato, è agli sposi dell'anno: Chiara Ferragni e Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia. Nome che, neanche a ...

Uomini e donne - Clarissa e Federico dovevano Sposarsi : lei torna dalle vacanze da sola : Si è scatenato un febbrile gossip tra i fan di Uomini e donne di Maria De Filippi quando hanno visto che Clarissa Marchese è rientrata in Italia dalle vacanze senza il suo promesso sposo Federico ...

Nino Formicola si Sposa : ‘All’isola dei famosi pensavo per due’ : A settembre non convolano a giuste nozze solo Fedez e Chiara Ferragni (QUI per vedere le partecipazioni), ma anche un’altra coppia decisamente meno social: quella formata da Nino Formicola, vincitore de L’Isola dei famosi 2018, e la compagna Alessandra Raya. I due si dicono “sì” in una località top secret dopo 9 anni d’amore, un lungo lasso di tempo che l’attore giustifica così in un’intervista al ...