Spazio | Nasa e Senegal insieme verso l’asteroide “Ultima thule”

Spazio - NASA : domani il lancio del satellite ICESat-2 - misurerà lo spessore dei ghiacci polari : Ultimi preparativi alla base di Vandenberg, in California, per il lancio del satellite della NASA ICESat-2 Ice (Cloud and land Elevation satellite-2) dotato di uno strumento laser che misurerà le variazioni dell’altezza del ghiaccio polare terrestre. Il lancio è in programma domani alle 05:46 ora locale, le 14:46 in Italia, con il sistema Delta II della United Launch Alliance. I team di controllo della missione e del lancio hanno concluso ...

Missione NASA Dawn senza combustibile - resterà nello Spazio : Ha messo a segno importanti scoperte nell'ambito della scienza planetaria, e inviato a Terra immagini mozzafiato . La Missione di Dawn è stata estesa più volte, ma ora bisogna rinunciare a questa ...

Spazio - la Nasa vuole - ri - conquistare la Luna entro pochi anni : Houston, askanews, - La Nasa si prepara a tornare sulla Luna in tempi brevi. Come JFK, il vicepresidente degli Stati Uniti e numero uno del Consiglio nazionale dello Spazio americano, Mike Pence è ...

Spazio : la NASA diffonde 19mila ore di audio dell’Apollo 11 : La NASA e l’Università del Texas hanno diffuso ben 19mila ore di registrazioni tra Houston e l’equipaggio della missione storica dell’Apollo 11: oltre alla celeberrima frase di Neil Armstrong (“One small step for a man, one giant leap for mankind“), la storia che emerge riguarda soprattutto il lavoro di gruppo, la collaborazione e il rapporto con lo staff a terra. Si passa da comunicazioni più ...

Spazio - Space Launch System : la NASA prepara le basi di lancio per i voli del futuro : Tra due giorni avrà luogo il trasferimento della rampa dello Space Launch System, il nuovo sistema di lancio della NASA, verso la base del Kennedy Space Center in Florida: la piattaforma verrà trasferita da un sito di stazionamento a nord del Vehicle Assembly Building, l’edificio per l’assemblaggio dei mezzi al Kennedy Space Center, alla base di lancio 39B, la struttura dalla quale partirà la missione. Il volo inaugurale è previsto a ...

NASA Selfies permette di scattare selfie mozzafiato nello Spazio : NASA selfies è un'applicazione offerta dal JPL (Jet Propulsion Laboratory) che permette agli utenti di scattare dei selfie nello spazio all'interno di una tuta spaziale virtuale davanti ad alcune delle immagini spaziali più accattivanti della NASA. Potrete selezionare l'immagine per lo sfondo scegliendola da una collezione di immagini di galassie e nebulose. L'articolo NASA selfies permette di scattare selfie mozzafiato nello spazio proviene da ...

Spazio & tecnologia : ecco l’app della NASA che fa scattare un selfie tra stelle e pianeti : La NASA ha voluto festeggiare in modo speciale i 15 anni dal lancio del telescopio Spitzer: lanciato il 25 agosto 2013, avrebbe dovuto funzionare per circa 3 anni, ma gode ancora di ottima salute e nel corso della sua missione ha catturato spettacolari immagini. Le straordinarie foto di Spitzer diventano lo sfondo dei selfie grazie a un’app sviluppata dalla NASA: basta posizionare il ritratto al centro di una cornice per inserirlo in un ...

Spazio - la Nasa conferma : c'è ghiaccio anche sulla Luna : Houston, askanews, - La Nasa non ha dubbi: c'è ghiaccio d'acqua anche sulla Luna. Un gruppo di scienziati ha direttamente osservato prove definitive di acqua ghiacciata nelle parti più fredde e meno ...

Spazio : la NASA ha pubblicato 75 offerte di lavoro : La NASA ha pubblicato 75 offerte di lavoro in diversi Stati USA, tra cui Virginia, California e Alabama. Le posizioni che l’Agenzia spaziale statunitense propone riguardano il settore dell’ingegneria spaziale, ma non solo: dalla logistica alle risorse umane, dall’amministrazione al settore legale. Tra le posizioni aperte: information technology specialist, research physical scientist, contract specialist, electronics engineer, ...

Creato per la Nasa il navigatore per lo Spazio : BASSANO. «Siete riusciti in un compito in cui avrebbero fallito aziende ben più grandi di voi». Avere i complimenti della Nasa non è da tutti, e la soddisfazione è doppia se il progetto portato a ...

Spazio : ecco come costruire un rover marziano con il manuale della NASA : rover come Curiosity e Opportunity hanno permesso agli scienziati di conoscere il Pianeta Rosso in modo accurato e ravvicinato. Ora – riporta Global Science – chiunque potrà apprendere le competenze necessarie a creare questi robot spaziali, usando le istruzioni del nuovo progetto del Jet Propulsion Laboratory della NASA chiamato “Open Source rover”. Il progetto – pubblicato sulla piattaforma GitHub – mira a realizzare ...

Spazio - Nasa ferma lancio sonda Parker : 11.15 La Nasa ha cancellato il lancio della sonda Parker, che dovrà passare vicinissima al Sole. Dopo un primo stop al conto alla rovescia, il lancio era stato rinviato alle 10.38 ora italiana ma la 'finestra' utile per far partire il razzo è passata e il tentativo sarà ripetuto domattina. Lo stop di oggi è stato deciso per consentire agli ingegneri di risolvere un problema che ha a che fare con l'allarme di pressione dell'elio gassoso sulla ...

Spazio : la NASA frena sulla ISS privata a partire dal 2024 : Quale sarà il futuro della Stazione spaziale internazionale? Da anni questa domanda è di fondamentale importanza per tutti i paesi che partecipano al progetto Iss, una tra le più complesse opere ingegneristiche mai realizzate dall’uomo. Attualmente – riporta Global Science – la data prevista per il pensionamento della stazione è il 2024: da quel momento in poi si dovrebbe procedere a un piano di privatizzazione, per un futuro ...

Spazio : al via l’attività scientifica di Tess - il “cacciatore” di esopianeti della NASA : Niente vacanze estive per Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), la missione NASA lanciata il 18 aprile 2018 per cercare esopianeti relativamente vicini, subito dopo i confini del Sistema Solare. Il satellite, che ha intrapreso il suo viaggio nello Spazio a bordo del vettore Falcon 9 di SpaceX, lo scorso 25 luglio ha dato il via alle operazioni scientifiche e si prepara a trasmettere i primi dati durante il mese di agosto. Gli invii ...