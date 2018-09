Spazio | Battiston ASI | l’incontro alla Farnesina “un segnale molto importante”

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 settembre 2018) “L’incontro di oggi al Ministero degli Esteri è unimportante del coinvolgimento di tutti i protagonisti dell’Italia dello. È il simbolo che il meccanismo di coinvolgimento del Governo nella sua complessità e totalità avviato con la nuova legge sta dando i suoi frutti. Ora dobbiamo lavorare per trasformare quest’occasione in azioni concrete per l’industria italiana“, ha dichiarato Roberto, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, in riferimento all’evento odierno per la nuova governance spaziale. L'articolo(ASI): l’incontro“unimportante” Meteo Web.