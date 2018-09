Spal | Petagna | ' Due anni fantastici all' Atalanta | ma ora segno e la batto'

Diretta / Bologna Spal (risultato live 0-0) streaming video e tv : Skorupski salva su Petagna : Diretta Bologna Spal streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, derby emiliano al Dall'Ara per la 1^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:47:00 GMT)

Spal - brilla Petagna nel triangolare : AURONZO DI CADORE - La Spal ha trionfato nel triangolare che la vedeva opposta a Nd Gorica e Koper, due formazioni slovene che militano in serie diverse. I primi avversari sono stati superati con il ...

Spal - Semplici : 'L'obiettivo resta la salvezza. Petagna acquisto importante - speriamo di prendere Grassi' : ... che per completare la rosa punta ancora su altri calciatori: parola di Leonardo Semplici, intervenuto dal ritiro di Tarvisio ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo lavorando bene in un territorio ...

Spal - Semplici : 'Rivogliamo Grassi - Petagna ottimo acquisto' : Leonardo Semplici , allenatore della Spal , parla a Sky Sport : 'Mercato? Noi allenatori vogliamo sempre qualcosa di più ma abbiamo fatto le cose giuste secondo il nostro budget, mancano due o tre giocatori ma abbiamo aggiunto esperienza e fisicità. Grassi ...

Spal - ufficiale l'arrivo dall'Atalanta di Petagna : contratto di cinque anni : Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo attaccante della Spal. Il centravanti lascia l'Atalanta dopo due campionati, 63 partite e nove reti complessive, e firma un quinquennale con i biancazzurri da 1,...

Spal - ufficiale arrivo Petagna dall’Atalanta : La Spal ha ufficializzato l’acquisito in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dall‘Atalanta dell’attaccante Andrea Petagna. Nato a Trieste nel 1995, Petagna è cresciuto nel vivaio del Milan, dove ha esordito in Serie A, passando nel 2013 alla Sampdoria. Nelle successive due stagione, ha giocato in Serie B con Latina, Vicenza e Ascoli, trasferendosi nel 2016 all’Atalanta dove ha collezionato 75 ...

Petagna dall'Atalanta alla Spal : ANSA, - ROMA, 19 LUG - Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo attaccante della Spal. Il centravanti lascia l'Atalanta dopo due campionati, 63 partite e nove reti complessive, e firma un quinquennale ...

Calciomercato Spal - ufficiale : colpo Petagna : FERRARA - Adesso è ufficiale: Andrea Petagna fa parte del parco attaccanti della Spal . La punta lascia l' Atalanta , era chiuso dalla concorrenza di Zapata e non solo, e prende idealmente il posto di ...

Calciomercato Spal - ufficiale : firma Petagna : FERRARA - Andrea Petagna è ufficialmente un giocatore della Spal . L'attaccante lascia l' Atalanta , era chiuso dalla concorrenza di Zapata e non solo, e prende idealmente il posto di Marco Borriello. ...

Spal - ufficiale l’arrivo di Petagna dall’Atalanta : i dettagli : Il centravanti Andrea Petagna passa dall’Atalanta alla Spal, l’accordo tra le due società è stato ufficializzato oggi La Spal ha ufficializzato l’acquisito in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dall’Atalanta dell’attaccante Andrea Petagna. Nato a Trieste nel 1995, Petagna è cresciuto nel vivaio del Milan, dove ha esordito in Serie A, passando nel 2013 alla Sampdoria. Nelle successive due ...

Calciomercato - colpo Spal : preso Petagna dall'Atalanta : colpo della Spal: preso Andrea Petagna. L'attaccante classe 1995 ha lasciato il ritiro dell'Atalanta: dalla prossima stagione giocherà a Ferrara. Scambio di documenti ultimato tra le due società, con ...

Calciomercato - Spal : Petagna e Djourou vicini : La Spal vicina a una super doppietta di mercato. Praticamente preso il difensore Djourou, nazionale svizzero reduce dal Mondiale di Russia, che si è liberato dall'Antalyaspor e può dunque firmare un ...

Petagna alla Spal : cifre e dettagli : Secondo quanto riportato da Sky Sport l'affare Petagna alla Spal è chiuso con l'attaccante che arriverà a Ferrara dall'Atalanta . Queste le cifre dell'operazione: 3 milioni di euro per il prestito, più 12 milioni per l'obbligo di ...

Atalanta - Petagna dice addio alla Dea : è fatta con la Spal : Petagna- Accordo totale tra Atalanta e SPAL per il passaggio di Andrea Petagna in maglia biancoceleste. Un accordo maturato e concretizzato nel giro di poche settimane. Petagna si trasferirà alla SPAL sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Un affare che va ad incastrarsi in concomitanza con l’addio di Borriello al club ferrarese. Per […] L'articolo Atalanta, Petagna dice addio alla Dea: è fatta con la SPAL proviene da Serie ...