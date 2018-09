Spal da sogno | vola al secondo posto in classifica | la regola dell’ex | Petagna micidiale ...

Spal-Atalanta - coreografia da sogno : il Paolo Mazza da brividi [FOTO e VIDEO] : 1/6 Massimo Paolone/LaPresse ...

Inter - Spalletti ha bisogno di una punta. Col Parma calerà il jolly Keita : Keita Baldé, attaccante dell'Inter. Afp Il giorno della presentazione in nerazzurro Keita Balde era stato chiaro: "La mia posizione preferita? Le posso fare tutte e quattro in attacco, ma giocherò ...

Sgomberi - Sala : "Valutare caso per caso - ma non voltare mai le Spalle a chi ha bisogno" : Il sindaco commenta la circolare del Viminale e conferma la linea del Comune: "No agli abuisivi tenendo conto di chi vive condizioni di disagio". Majorino: "Folle la direttiva di Salvini, non doveva occuparsi degli italiani poveri?"

Spal da sogno - la squadra di Semplici tiene il passo di Juve e Napoli : adesso caccia ad uno storico tris : La seconda giornata del campionato di Serie A ha regalato importanti emozioni e colpi di scena, la vera sorpresa di questo inizio può essere considerata la Spal, la squadra di Semplici guida la classifica con Juventus e Napoli. Esordio con il botto con il successo nella sentitissima gara contro il Bologna, poi la vittoria davanti al pubblico amico contro il Parma grazie ad una rete fantastica da parte di Antenucci. L’obiettivo è ...

Spalletti show dopo la vittoria dell’Inter sul Lione : “Modric? Accetterei anche Messi! Sogno insieme ai tifosi e…” : Luciano Spalletti show dopo il successo dell’Inter sul Lione: l’allenatore nerazzurro parla del mercato e del possibile arrivo di Modric Luciano Spalletti si intrattiene ai microfoni di Sky Sport con la sua solita verve, particolarmente contento dopo il successo dell’Inter sul Lione. L’allenatore nerazzurro affronta con serenità l’argomento mercato, ammettendo di sognare Modric (ma accetterebbe anche Messi ...

