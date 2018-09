Sondaggi Politici Lega primo partito | Salvini ‘boom’ al 30 | 2% stacca Di Maio | stallo

Sondaggi Politici - LEGA AL 30%/ Demos - Salvini ‘straccia’ M5s e Renzi : cala anche Meloni : SONDAGGI POLITICI : le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della LEGA di Matteo Salvini . Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 13:00:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Pd in piazza contro Lega e M5s : per il 43% “dovrebbe interrogarsi su cosa ha sbagliato” : Sondaggi Politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:25:00 GMT)