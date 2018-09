blogo

: Soliti Ignoti - Il ritorno 2018 -19, prima puntata: anticipazioni e diretta dalle 20.30 - SerieTvserie : Soliti Ignoti - Il ritorno 2018 -19, prima puntata: anticipazioni e diretta dalle 20.30 - tvblogit : Soliti Ignoti - Il ritorno 2018 -19, prima puntata: anticipazioni e diretta dalle 20.30 - UnDueTreBlog : “Soliti Ignoti” – Il Ritorno. Al via la nuova edizione 2018/2019 con Amadeus. -

(Di lunedì 17 settembre 2018)- Ildebutta nell'Autunnoquesta sera, lunedì 17 settembre, alle 20.30 su Rai 1 con la sua terza edizione. Al timone ritrova Amadeus.- Il-19, il format Il game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vede quest'anno alcune novità. Il gioco resta nella sostanza lo stesso: il concorrente deve abbinare la giusta identità a ciascuno degli 8presenti in studio, tra cui almeno un vip ospite; ogni identità ha un valore in denaro e più se ne indovinano più cresce il montepremi. Per portarlo a casa, però, il concorrente deve risolvere il gioco finale del “parente misterioso”.prosegui la lettura- Il-19,20.30 pubblicato su TVBlog.it 17 settembre10:02.