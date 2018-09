Softball | Super 6 2018 | si parte con un’Italia in cerca di nuove leve

Softball - Super 6 2018 : l’Italia va con prospettiva sul futuro - Olanda favorita : Diversamente dal Super 6 di baseball, quello del Softball non spezza la tradizione biennale dei campionati d’Europa. La prima edizione del torneo che quest’anno si disputa a Hoofddorp, dunque, si inserisce perfettamente nel calendario delle squadre nazionali, al netto di alcune annotazioni. Tali annotazioni, all’atto delle convocazioni, le ha espresse il manager dell’Italia Enrico Obletter: “Per molte il Super 6 ...

Softball - Super 6 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il meglio del Softball europeo si riunirà a Hoofddorp dal 18 al 22 settembre. L’occasione è la prima edizione del Super 6, che si propone di riunire baseball e Softball in un’unica manifestazione, con campi a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. L’Italia porta in gara una formazione con elementi dei Mondiali in Giappone misti a ragazze dell’Under 19 e dell’Under 22. Come ha sottolineato nei giorni ...

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : Bollate conquista il suo primo trofeo in Europa! Haarlem superata in finale sotto il diluvio : Prima di quest’anno, Bollate non era mai riuscita a vincere la Coppa delle Coppe nelle sue precedenti (e rare) partecipazioni. C’è sempre una prima volta, però: la formazione lombarda ha battuto sia le Sparks Haarlem che il diluvio, con la pioggia che ha idealmente bagnato questo successo. La partita ha una grande protagonista: Greta Cecchetti. Ormai proiettata su una chiara dimensione internazionale, la lanciatrice non lascia ...

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : Bollate supera Haarlem ed è in piena corsa per la qualificazione : Giornata fondamentale per Bollate nella European Cup Winners Cup, la Coppa delle Coppe di Softball, in corso di svolgimento a Capelle aan den IJssel, in Olanda. La squadra italiana affrontava due impegni chiave per il prosieguo del torneo, dai quali è uscita con una sconfitta e una vittoria. La giornata si è infatti aperta con il ko contro lo Joudrs Praga. Bollate ha pagato un passaggio a vuoto nel secondo inning, in cui sono originati i due ...

