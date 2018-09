Sociale | su ' Vita' di settembre tutti i numeri della cooperazione

L'associazione di Promozione Sociale S'Ischiglia-Università Popolare del Sulcis rischia la fine dell'attività. : Silvano Tagliagambe Filosofo della Scienza e Presidente del Comitato Scientifico Prof. Paolo Follesa Professore Associato di Scienze Biologiche presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'...

MILLY CARLUCCI/ “Ballando con le Stelle è un fenomeno Sociale”. E su Andrea Bocelli... (La vita in diretta) : MILLY CARLUCCI conduce "La notte di Andrea Bocelli": la conduttrice presenta lo show speciale in onda domenica 9 settembre su Raiuno a La vita in diretta.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:27:00 GMT)

Salute : la mancanza di sonno può distruggere la nostra vita Sociale - ecco come : La mancanza di sonno può letteralmente uccidere la nostra vita sociale. I ricercatori dell’University of California, Berkeley, hanno scoperto che le persone che dormono poco si sentono più sole e meno inclini a dialogare con gli altri, evitando il contatto ravvicinato quasi come le persone che soffrono di ansia sociale. E ancora, questa sensazione di allontanamento rende le persone private del sonno ancora meno attraenti dal punto di vita ...

Da 'Donapp' a 'Autism Aid Onlus' - storie etiche dal Bilancio Sociale Invitalia : Alcuni esempi sono la realizzazione di storie digitali fruibili attraverso il touchscreen, le visite accompagnate, i laboratori sperimentali, spettacoli ed eventi con l'accompagnamento per i ...

Tesauro : “Con Bilancio Sociale trasparenza su operato Invitalia” : Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Il Bilancio sociale è uno strumento che l’Agenzia fa per raccontare al pubblico e a tutti gli stakeholder in modo trasparente tutto quello che abbiamo fatto, non solo in termini economici e finanziari ma anche per misurare l’aspetto sociale”. Così il presidente di Invitalia, Claudio Tesauro, alla presentazione del Bilancio sociale 2017 dell’Agenzia, a Roma. “E ...

Da Donapp ad Autism Aid Onlus - 'storie etiche' dal Bilancio Sociale di Invitalia : Alcuni esempi sono la realizzazione di storie digitali fruibili attraverso il touchscreen, le visite accompagnate, i laboratori sperimentali, spettacoli ed eventi con l'accompagnamento per i ...

Invitalia - crescono investimenti nel bilancio Sociale : Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Un totale di 8,3 miliardi di investimenti attivati per lo sviluppo (+8% rispetto al 2016); 25.302 imprese finanziate (+25% rispetto al 2016); 19.296 posti di lavoro creati o salvaguardati (+25% rispetto al 2016); 455 imprese e startup innovative finanziate (+39%

Invitalia - crescono investimenti nel bilancio Sociale : Un totale di 8,3 miliardi di investimenti attivati per lo sviluppo , +8% rispetto al 2016,; 25.302 imprese finanziate , +25% rispetto al 2016,; 19.296 posti di lavoro creati o salvaguardati , +25% ...

Abolizione vitalizi - Roberto Fico : “Non è un taglio di costi - è una misura culturale e di riequilibrio Sociale” : In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente della Camera Roberto Fico spiega la delibera per il taglio dei vitalizi parlamentari: "E' un atto fondamentale che mette fine a una disparità di trattamento che eisisteva nel Paese tra i cittadini e i propri rappresentanti. Sono certo che anche il Senato farà le sue valutazioni e continuerà in questo percorso che non è solo di taglio dei costi, anche se comunque parliamo di oltre 40 ...