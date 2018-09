Siria | Russia e Turchia firmano memorandum su Idlib

La Russia all'ONU : abbiamo le prove dell'attacco chimico farsa in preparazione in Siria - : La Russia ha le prove inconfutabili sulle provocazioni in preparazione in Siria, ha dichiarato il rappresentante permanente russo presso l'ONU Vasily Nebenzya in una riunione del Consiglio di ...

Dichiarazione finale del vertice di Teheran tra Russia - Iran e Turchia sul futuro della Siria : Hanno espresso la volontà di proseguire gli sforzi congiunti per portare avanti il ??processo di pace con la leadership Siriana al fine di raggiungere una soluzione politica e hanno sottolineato il ...

Siria - summit tra Russia - Iran - Turchia : 13.56 Un incontro bilaterale è in corso tra i presidenti di Turchia e Iran, Recep Tayyip Erdogan e Hassan Rohani, prima dell'inizio del vertice sulla Siria a Teheran insieme al presidente russo Vladimir Putin. Il summit trilaterale sarà focalizzato sulla situazione a Idlib, ultima roccaforte anti-regime. La Turchia ha un piano per evacuare 12 gruppi armati compreso Ha- yat Tahrir al -Sham,ramo Siriano di Al Qaeda,in una zona cuscinetto non ...

La portavoce del Cremlino : "La Russia continuerà a uccidere i terroristi" in Siria : La Russia "ha ucciso, uccide e continuerà a uccidere" i terroristi in Siria. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, sottolineando che "la pace" deve tornare a regnare nel Paese."Non importa se si tratta di Aleppo, Idlib o altre parti della Siria", ha precisato la funzionaria del Cremlino. "Non è perché desideriamo così tanto che la regione viva in pace, sono paesi sovrani, ma ...

Siria - la Russia lancia la campagna aerea su Idlib : La Russia ha lanciato 'la più massiccia campagna aerea di quest'anno' sulla provincia ribelle di Idlib . Fonti militari vicine al governo di Damasco hanno rivelato che 'almeno 10 cacciabombardieri ...

La Russia ha riniziato a bombardare la provincia Siriana di Idlib - dicono i ribelli : Nonostante Trump avesse chiesto al regime siriano e ai suoi alleati di non attaccare la zona, abitata da tre milioni di persone The post La Russia ha riniziato a bombardare la provincia siriana di Idlib, dicono i ribelli appeared first on Il Post.

Siria - la Russia lancia la campagna aerea su Idlib : La Russia ha lanciato “la più massiccia campagna aerea di quest’anno” sulla provincia ribelle di Idlib. Fonti militari vicine al governo di Damasco hanno rivelato che “almeno 10 cacciabombardieri Sukhoi” hanno compiuto oltre cinquanta raid “nelle parti meridionali e occidentali” della provincia, dove vivono circa tre milioni di persone, un terzo sf...

