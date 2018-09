Siria | i media di stato accusano Israele di aver lanciato missili su Latakia

Media : Turchia ammassa armi al confine Siria no - : I militari turchi inviano armi al confine siriano nella provincia di Kilis, per paura di una nuova ondata di rifugiati, a causa di una possibile operazione militare a Idlib. Si osserva che, attraverso ...

Siria : media - Usa tagliano 200 mln aiuti dopo contributo Riad

Siria - a migliaia di famiglie la notizia dei parenti deceduti in carcere. A dirlo i media di opposizione : Tutti morti per un improvviso arresto cardiaco. migliaia di famiglie Siriane, secondo i media locali all’opposizione, stanno ricevendo in queste ore, da parte delle autorità di Damasco, la notizia del decesso dei propri familiari detenuti nelle carceri governative. Ai parenti sarebbe stato chiesto, semplicemente, di registrare il decesso all’anagrafe, ma non sarebbe stato fornito loro alcun rapporto medico legale o certificato di ...