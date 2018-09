Siria | fonti | forze curdo-siriane riprendono attacco a Isis

Siria : fonti - nuovi rinforzi militari turchi a Idlib : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria : fonti - accordo Isis-governo per rilascio 36 donne : ANSAmed, - BEIRUT, 31 LUG - E' stato raggiunto un accordo tra l'Isis e le forze governative Siriane per il rilascio di 36 tra donne e minori in cambio del trasferimento di centinaia di miliziani ...