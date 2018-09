Sicurezza | la Polizia Stradale | è impegnata nella campagna #EDWARD

Pappagallo : Sicurezza Polizia non può portare ad allontanare cronisti : Roma – “Rilanciamo con forza l’allarme delle rete nobavaglio. È fondamentale per giornalisti e fotografi avvicinarsi ai luoghi in cui si verificano eventi di interesse pubblico. La sicurezza delle forze di Polizia non puo’ essere un alibi per allontanare i cronisti impiccioni”. Cosi’ Lazzaro Pappagallo, segretario dell’Associazione stampa romana. “In situazioni cosi’ delicate come gli ...

Salvini vuole intervenire sul mondo del calcio : “troppa polizia - la Sicurezza la paghino i club” : Matteo Salvini impegnato in alcune modifiche da apportare al mondo calcistico relativamente alla sicurezza negli stadi “E’ incredibile che ogni giornata di campionato impegni circa 15.000 uomini delle forze dell’ordine, pagati dai cittadini italiani con le loro tasse. Sto lavorando affinché paghino le società di calcio. Spendono miliardi per i calciatori, si devono occupare anche della sicurezza”. Lo ha detto il ...

Sicurezza : Capo Polizia - meglio una borsa di studio che qualche scorta in più (2) : (AdnKronos) - "Purtroppo questo è un paese che vive queste vicende da curva da stadio", prosegue ancora il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli. "E la cosa che più mi indispone è quando si danno giudizi gratuiti, quando si offendono le persone peraltro su un tema in cui chi decide di solito

Sicurezza : capo Polizia - meglio una borsa studio che qualche scorta in più : Palermo, 8 set. (AdnKronos) - "In queste settimane sono stato in religioso silenzio sul tema delle scorte". "Ho sentito parole forti, come 'vigliacchi' o 'attività di mobbing'. Bene, vorrei ricordare che quando si decidono queste cose, ci sono delle persone che si assumono, in prima persona, delle r

Pistole elettriche alla Polizia e sgomberi forzati : la nuova stretta di Salvini alla Sicurezza parte mercoledì : Da mercoledì prossimo, da Milano a Catania e in altre dieci città, alcuni agenti delle forze dell'ordine gireranno anche con una pistola elettrica nella fondina. Dopo qualche mese di formazione, ...

Taser in 12 città dal 5 settembre/ Ultime notizie Sicurezza - Salvini : "Aiuterà Polizia e Carabinieri" : Taser in 12 città dal 5 settembre 2018. Ultime notizie sicurezza, il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolinea: "Aiuterà Polizia e Carabinieri".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 08:45:00 GMT)

Sicurezza : De Corato - body cam a polizia locale Lombardia : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - Nuovi bandi per "la videosorveglianza e, per la prima volta, anche per le dotazioni strumentali della polizia locale, come i taser, body cam e gli spray al peperoncino, previa autorizzazione del dipartimento Sicurezza del Ministero dell'Interno". E' quanto propone l'ass

Polizia stradale : campagna di Sicurezza "Bimbi in auto' : L'iniziativa è diretta a sensibilizzare il mondo degli adulti sulla necessità di assicurare sempre e correttamente i bambini ad idonei sistemi di ritenuta durante gli spostamenti in auto, anche se di ...

Serrati controlli da parte della Polizia di Stato per la Sicurezza dei cittadini : La Polizia di Stato e specificatamente la Sezione Polizia Stradale di Avellino, diretta dal Vice Questore Aggiunto dr. Renato Alfano, in attuazione a precise direttive del Dipartimento di Pubblica ...

Firenze. Sicurezza stradale : proseguono i controlli della Polizia Municipale : Continua l’attenzione della Polizia Municipale per la Sicurezza stradale. Nei giorni scorsi le pattuglie del distaccamento di Rifredi hanno fermato

Discoteca sequestrata. Polizia insultata sui social - Sap : 'garantiamo Sicurezza' e scatta la denuncia : "I fatti di cronaca " sottolinea ancora il Sap - ci ricordano che a seguito del folle gesto di un gruppo di tre-quattro giovani rapinatori, i quali dopo aver razziato oggetti di valore tra il ...

Sicurezza - imponente operazione della Polizia Municipale di Eboli. : Volontà politica del Comune ed azione sinergica delle forze dell'ordine hanno prodotto i primi risultati in tema di ritrovata Sicurezza ed ordine nelle aree periferiche. I dati di un'ampia azione di contrasto ...

Sicurezza e Polizia Locale - Sulpl : 'Servono idonea formazione e strumentazione' : I recenti fatti di cronaca e le circolari del Ministro dell'Interno, Minniti, portano ancora una volta alla ribalta il problema della gestione della Sicurezza nelle nostre città e l'utilizzo del ...

'Vacanze coi fiocchi' - volantinaggio della Polizia Municipale di Foggia sulla Sicurezza stradale : Quest'anno nel mirino i tre fattori che, da soli, causano oltre la metà degli incidenti: velocità eccessiva, distrazione al volante e mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Un dato, questo, che ...