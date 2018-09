Si alza il livello di scontro sulle nomine Di Maio furibondo vede i suoi e frena Salvini

huffingtonpost

(Di lunedì 17 settembre 2018) Manca un'ora e mezza all'inizio del vertice sulla manovra, quando Luigi Diriunisce ifedelissimi in una stanza di palazzo Chigi. Prima di sedersi all'altro tavolo, quello con di fronte anche Matteo, il capo M5sha la necessità dire sottosegretari e viceministri grillini per decidere come reagire al dilagare del leader leghista. I sondaggi che danno la Lega più avanti dei 5Stelle e il vertice tra il vicepremier del Carroccio e Silvio Berlusconi per discutere della nomina del presidente Rai hanno fatto andare nel panico il mondo pentastellato già ammaccato dalla paura di non riuscire a portare a casa il reddito di cittadinanza nella finanziaria che sarà approvata a fine anno. Da entrambe le parte vieneto un muro fatto di veti. Ma "la verità - rivela un parlamentare leghista - tra le righe bisogna leggere flat tax e ...