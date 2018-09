Sfollati dopo il crollo di Genova | Andrea e Daniela hanno detto sì | ' Casa è essere

"Non sappiamo nulla - è dura così avere fiducia". Tra gli Sfollati - un mese dopo il crollo del Ponte Morandi : Una donna si avvicina alle transenne. Tra singhiozzi e lacrime chiede alla Protezione civile di poter passare per posare, tra le macerie del Ponte Morandi, il girasole che ha in mano: "Qui sono cresciuta e ora non c'è più nulla. Non sappiamo cosa succederà". Accanto a lei c'è il figlio, un ragazzo con addosso la maglia bianca "Genova nel cuore". Poco più in là i bimbi di una scuola elementare regalano ai ...