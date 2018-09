Settimana Europea della Mobilità 2018 | utenti FlixBus sempre più green

meteoweb.eu

: Si apre al @MIBSchool, con una conferenza aperta alle scuole di #Trieste, la Settimana Europea della Mobilità… - ComunediTrieste : Si apre al @MIBSchool, con una conferenza aperta alle scuole di #Trieste, la Settimana Europea della Mobilità… - Roma : #VIALIBERA: domenica 16 settembre per la Settimana europea della Mobilità. Per l’intera giornata saranno chiuse al… - PoFesrSicilia : RT @ponir_14_20: Quest'anno la settimana europea della #mobilità #sostenibile promuove il #MixAndMove, ovvero l'utilizzo di più #mezzi di #… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) In occasionerende noti alcuni dati sull’utilizzo degli autobus a lunga distanza in Europa, rilevanti sul pianosostenibilità. Passeggeri europeipiù responsabili: cresce l’attenzione all’intermodalità Secondo una ricerca interna svolta a livello internazionale, tre quarti degliraggiungono la propria fermata di partenza in modo responsabile: il 40% dei passeggeri sfrutta i mezzi pubblici e un altro 20% vi si reca a piedi, mentre i restanti arrivano alla fermata in bici. Ma il dato più rilevante emerge dall’istituto di ricerca indipendente IGES1, che rivela che il 70% dei passeggerisceglie consapevolmente mezzi collettivi per viaggi a lunga distanza pur essendo in possesso di un’auto, a conferma di una crescente sensibilità sul tema ambientale. «I dati rilevati mettono in luce l’esistenza di una ...