Servizi Italia continua il piano di buy back

Italia - Chiellini al Servizio della Nazionale : "Voglio aiutare i più giovani" : Sarà Giorgio Chiellini il capitano della nuova Italia. E alla conferenza stampa di vigilia della sfida con lo Polonia manda un messaggio agli assenti illustri per i primi impegni di Nations League: "...

Busitalia - Gruppo FS Italiane - - controllata Qbuzz si aggiudica Servizi TPL area Groningen-Drenthe : Qbuzz , società di trasporto regionale olandese controllata da Busitalia , Gruppo FS Italiane ,, si è aggiudicata i servizi per il Trasporto Pubblico Locale, TPL, dell'area Groningen-Drenthe . Il ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev - lo Zar d'Italia vuole ruggire! Tra bordate e Servizi - l'opposto dei sogni per l'impresa : ... proprio la serie in battuta contro gli USA nelle semifinali delle Olimpiadi ha fatto esplodere il nativo di Spoleto , ergendola a simbolo di questo sport nel nostro Paese e facendolo conoscere anche ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev - lo Zar d’Italia vuole ruggire! Tra bordate e Servizi - l’opposto dei sogni per l’impresa : Da ultimo aggregato come enfant prodige a uomo simbolo; in mezzo otto anni di grandi successi e di trionfi da assoluto protagonista, dai Mondiali 2010 ai Mondiali 2018, sempre in casa. Questo è Ivan Zaytsev, l’icona del Volley italiano, ormai pronto per trascinare la Nazionale durante la rassegna iridata che ospiteremo nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre: lo Zar della pallavolo internazionale non vede l’ora di bombardare in giro ...

Servizi Italia acquista azioni proprie : Servizi Italia ha acquistato, nei periodi dal 27 al 31 agosto 2018, 9.200 azioni ordinarie, pari allo 0,0289% del Capitale Sociale, al prezzo unitario medio di 4,0194 euro per un controvalore ...

Servizi Italia sigla pre-accordo per acquisizione ramo d'azienda Lavanderia Bolognini : Servizi Italia ha sottoscritto un pre-accordo con la società Lavanderia Bolognini per l'acquisizione di un ramo d'azienda. La società di diritto Italiano è attiva nell'offerta di Servizi di lavaggio e ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : il ruolo chiave di Kimi Raikkonen in gara. Si metterà al Servizio di Sebastian Vettel? : Kimi Raikkonen ha fatto saltare il banco e ha conquistato un’incredibile pole position per il GP d’Italia 2018: il finlandese ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e domani scatterà dalla prima piazzola a 15 mesi di distanza dall’ultima volta. Un numero d’antologia per il pilota della Ferrari che ha stupito tutti e ha scatenato i suoi innumerevoli tifosi, facendo esplodere il pubblico assiepato sugli spalti del ...

Italia - accelera il fatturato Servizi del secondo trimestre : Nel secondo trimestre 2018 si stima che l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi registri un aumento congiunturale dello 0,7%, in accelerazione rispetto alla crescita rilevata nel primo ...

Facebook Watch disponibile in tutto il mondo - tranne in Italia/ Arriva il nuovo Servizio video di Zuckerberg : Facebook Watch disponibile in tutto il mondo, tranne in Italia. Arriva il nuovo servizio video di Mark Zuckerberg, che promette di fare concorrenza a Youtube(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:03:00 GMT)

Cairo : «Piccoli disServizi ma Dazn sarà un player importante per il calcio italiano» : «Quando vuoi, dove vuoi». Lo spot di Dazn, per la prima volta della serie A in streaming, rischia di diventare un boomerang per il nuovo canale di Perform che si è aggiudicato uno dei pacchetti dei diritti tv del calcio italiano. L'avvio del campionato è stato contrassegnato da problemi di trasmissione, e che sia colpa della banda larga troppo stretta o dell'inadeguatezza del 'canale' Dazn a fronte delle richieste, le ...

L'indice dei Servizi di consumo italiano marcia in positivo - +1 - 14% - : Teleborsa, - Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalL'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a ...