Serie tv | «The First» | la prima volta di Sean Penn

Serie TV The Witcher : Ciri sarà di colore? No - stando a un ultimo casting : La scorsa settimana è stata segnata da una valanga di polemiche, lanciate dai fan oltranzisti di The Witcher che non hanno preso bene la notizia che Ciri, uno dei personaggi principali dei videogiochi e dei romanzi, sarebbe potuta essere interpretata da un'attrice di colore nella Serie TV in arrivo su Netflix.Le forti contestazioni hanno addirittura costretto la showrunner della Serie, Lauren S. Hissrich, a cancellare temporaneamente il suo ...

The Romanoffs : la nuova Serie antologica di Amazon Prime Video (VIDEO) : The Romanoffs è la nuova serie Tv firmata Matthew Weiner. Conosciuto per Mad Men e vincitore di ben 9 Emmy Awards, il creatore e produttore si concentrerà in questo nuovo lavoro sulla famiglia reale russa. The Romanoffs seguirà vicino otto personaggi diversi e dislocati in ambienti e Paesi diversi, unendo Asia, America e Europa. Il cast presenta volti noti dello spettacolo internazionale e riporta al centro della scena attori come Aaron Echart o ...

Katherine Langford - dopo 13 è protagonista di una nuova Serie Netflix : È un periodo d"oro per Katherine Langford. La giovane attrice americana che ha trovato successo grazie al ruolo di Hannah Baker in 13 Reasons Why, si appresta a tornare in tv e su Netflix per un nuovo e interessante progetto.È risaputo infatti che Katherine Langford non tornerà nell"imminente terza stagione di 13, è stata lei stessa a confermare l"uscita di scena dalla serie tv, ma il colosso dello streaming americano ha per lei grandi progetti. ...

Katherine Langford di Tredici in una nuova Serie Netflix - l’attrice sarà la leggendaria Dama del Lago : Katherine Langford di Tredici resterà in casa Netflix per diventare la protagonista di un altro dramma prodotto dal servizio di streaming. La giovane attrice, infatti, come già riportato in precedenza, ha detto addio a 13 Reasons Why e non apparirà nella terza stagione della serie. La storia di Hannah Baker si è infatti conclusa. A giugno, Katherine commentò così l'addio a Tredici: “Credo che Tredici sarà sempre una parte importante della mia ...

Una Serie animata per The Banner Saga? Stoic Studio sta esplorando varie possibilità per espandere il mondo di gioco : Con l'uscita di The Banner Saga 3 questa estate, lo sviluppatore Stoic Studio ha portato l'ultimo capitolo della sua acclamata trilogia di giochi di ruolo strategici ai giocatori con una conclusione epica, ma il terzo gioco della serie potrebbe non essere necessariamente la "fine". Parlando con DualShockers, il co-fondatore di Stoic Studio Arnie Jorgensen ha condiviso qualche informazione in più per quanto riguarda la direzione che lo Studio ...

Vincent D'Onofrio e Forest Whitaker in Godfather of Harlem - Serie tv dell'autore di Narcos : Una sfida mafiosa ad alta intensità è quella che ci sta preparando Epix, canale cable americano, con Godfather of Harlem, ambientata nei primi anni '60 a New York e scritta dall'autore di Narcos Chris Brancato, che sarà anche showrunner.Accanto al protagonista Bumpy Johnson interpretato da F0rest Whitaker, arriva Vincent D'Onofrio che già in Daredevil aveva conquistato il pubblico nel ruolo del boss Kingpin - Wilson Fisk. Scritta da Chris ...

THE GOOD DOCTOR NON VA IN ONDA OGGI 11 SETTEMBRE 2018/ Perchè? La reazione del fan della Serie tv : L'ultima puntata di The GOOD DOCTOR (prima stagione) non va in ONDA stasera. Al suo posto c'è Gigi Proietti, Bruno in Una pallottola nel cuore 3. (Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 21:51:00 GMT)

Zelda : Breath of the Wild diventa il gioco 3D della Serie più venduto in Giappone : Come riporta Nintendolife, all'inizio di quest'anno, Nintendo ha rivelato che The Legend of Zelda: Breath of the Wild aveva venduto quasi dieci milioni di unità in tutto il mondo, diventando il titolo della serie più venduto.Ora, come rivelato da Media Create la scorsa settimana, Breath of the Wild ha superato un altro traguardo. È emerso infatti che il titolo in Giappone ha venduto oltre 1,25 milioni di copie su Switch e Wii U. Questo lo ...

Il finale di The Good Doctor non va in onda l’11 settembre : Rai1 rimanda gli ultimi due episodi della Serie : Il finale di The Good Doctor non va in onda oggi, 11 settembre, su Rai1 ma è stato rimandato. La rete ha pensato bene di sfruttare gli ottimi ascolti del medical drama con Freddie Highmore per lanciare una delle sue prime fiction "autunnali" ovvero Una Pallottola nel Cuore 3. Dimenticate quindi le corsie del San Jose St. Bonaventure Hospital, nella California del Sud, e accogliete il tetro ufficio di Bruno, il cronista pronto a risolvere una ...

La Serie TV di The Witcher arriverà il prossimo anno : Intanto, sul sito ufficiale della piattaforma di streaming è apparsa anche la sinossi della serie: "Geralt, cacciatore di mostri mutato, lotta per trovare il suo posto in un mondo dove le persone ...

Ciri non sarà "bianca" nella Serie TV Netflix di The Witcher? : La serie TV targata Netflix dedicata al mondo di The Witcher sta lentamente prendendo forma grazie ad annunci come la finestra di debutto e l'attore che vestirà i panni di Geralt di Rivia. Se sappiamo che Henry Cavill darà voce e corpo allo strigo le domande sul resto del cast rimangono e gli ultimi dettagli trapelati dalla descrizione di un casting call sollevano non poche domande soprattutto sulla Ciri che vedremo nella serie.La giovane ...

La Serie Netflix di The Witcher arriva il prossimo anno : Come saprete, Netflix ha da poco annunciato che Henry Cavill, già visto nei panni di Superman, sarà Geralt of Rivia nella serie TV di The Witcher. In seguito a questa notizia è stata rivelata un'altra succosa informazione, che arriva attraverso la pagina web ufficiale di Netflix.Come confermato dallo showrunner Lauren S. Hissrich su Twitter, la serie The Witcher Netflix uscirà nel 2019, il prossimo anno. Dunque abbastanza presto. Ciò suggerisce ...

Nancy Drew - The CW prova a realizzare la Serie tv. Il terzo tentativo sarà quello giusto? : Per il terzo anno di seguito un progetto legato al personaggio di Nancy Drew fa capolino tra le tante idee di serie tv che in questo periodo dell'anno i network e i vari studios iniziano a preparare in vista della stagione 2019/20.CBS Tv Studios, che detiene i diritti della saga di romanzi per ragazzi con al centro la giovane detective Nancy Drew, vorrebbe fortemente realizzare un progetto dedicato al personaggio probabilmente intuendone ...

Serie TV The Witcher : la showrunner spiega perché Cavill è l'attore giusto per interpretare Geralt : Questa settimana Netflix ha finalmente svelato l'identità dell'attore che interpreterà Geralt di Rivia nella Serie TV in produzione dedicata a The Witcher, annunciando che sarà nientepopodimeno che Henry Cavill a prestare il volto al celebre Strigo.In seguito all'annuncio i fan si sono divisi tra coloro che applaudivano la scelta di Cavill, un attore di assoluta prima fascia recentemente apparso nei panni di Superman nel cinecomic dell'universo ...