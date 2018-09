Serie B | ripescaggi | ecco la data della sentenza che tiene in ansia cinque squadre

Ripescaggi Serie B - la sentenza che ribalta tutto : si torna a 22 squadre - il club ‘promosso’ ed i ballottaggi [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Il campionato di Serie B continua a regalare emozioni, in particolar modo l’ultimo turno è stato scoppiettante. Ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore anzi, dovrebbe. In settimana infatti (probabilmente entro la giornata di giovedì) il Consiglio di Garanzia del Coni si riunirà per poi esprimere il parere sul formato del torneo cadetto e sulle norme relative al Ripescaggio in seguito della sentenza ...

Serie B - Frattini accorcia i tempi : in settimana si decide sui ripescaggi : Il presidente del Collegio di Garanzia del Coni lo ha annunciato con una Serie di tweet sul proprio profilo ufficiale

LIVE Ripescaggi Serie B - Frattini : 'Decisione in settimana'. Si torna a 22 squadre? : La decisione di oggi segue la sentenza di 'inammissibilità' formulata ieri dal Collegio di Garanzia dello sport presso il CONI con cui di fatto si è dirottato di nuovo il processo dal primo grado ...

Ripescaggi Serie B - il caos prosegue : “adesso si può tornare a 22 squadre” : Ripescaggi Serie B, ancora una volta potrebbe esserci un ribaltone in merito alla composizione del campionato cadetto, l’annuncio del presidente del Consiglio di garanzia del Coni Frattini La Serie B sempre più nel caos e di conseguenza anche la Serie C. La questione Ripescaggi assume contorni davvero assurdi, ancora non è chiaro come verranno composti i campionati, anche se in realtà sono entrambi già iniziati. Insomma, una querelle ...

Calcio : accolto ricorso al Tar di Ternana e Pro Vercelli. Le squadre tornano in corsa per i ripescaggi di Serie B : E’ gran caos nel Calcio italiano e non è certo una novità. La sentenza del Coni di pochi giorni fa aveva annullato le speranze di Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara e Siena, di essere ripescate in Serie B. Oggi la decisione del Tar ha rimesso in discussione tutto. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso presentato da Ternana e Pro Vercelli e ora la commissione dovrà riunirsi nuovamente per esprimersi sul ...

Ripescaggi Serie B - accolto il ricorso al TAR di Ternana e Pro Vercelli : ... per il 19 settembre 2018, " sussistano i presupposti per l'accoglimento della predetta istanza, ai fini del riesame in tempo utile, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, dei motivi di ...

Ripescaggi Serie B - la Pro Vercelli dichiara battaglia : “la corsa non è finita” : Cesare Di Cintio, legale della Pro Vercelli, ha parlato della possibilità di Ripescaggio del club piemontese in Serie B “La battaglia sul format della Serie B non è ancora finita. Ora mi aspetto che finalmente vengano valutate le istanze della Pro Vercelli, perché il provvedimento del Tar dice questo“. Così l’avvocato Cesare Di Cintio, legale del club piemontese, commenta all’Adnkronos la decisione del Tar del Lazio ...

Clamoroso in Serie B : il Tar alimenta il sogno di ripescaggio di una squadra di Serie C [DETTAGLI] : RIPESCAGGI– La Serie B è senza pace e nelle aule dei Tribunale si sta giocando una nuova partita. Il Tar del Lazio ha accolto infatti l’istanza cautelare, presentata dalla Pro Vercelli, contro il giudizio del Consiglio di Garanzia del Coni e sospeso il provvedimento di inammissibilità espresso anche nei confronti di Catania, Siena e Ternana. La discussione viene rimandata alla Camera di Consiglio del Tar, che si esprimerà in ...

Ripescaggi Serie B - ecco la decisione del Tar su Catania e Avellino : è sempre più caos [DETTAGLI] : È confermata l’esclusione dell’U.S.Avellino 1912 dal campionato di Serie B di calcio. L’ha deciso il Tar del Lazio con un ‘ordinanza con la quale ha respinto la richiesta della società sportiva di sospensione dei provvedimenti con i quali è stata disposta la sua non ammissione al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018-2019. Per il Tar “al sommario esame proprio della presente fase, non si ...

Ripescaggi Serie B - botta e risposta tra Franco Frattini e Mauro Balata sul format a 19 squadre : ... "Io ritengo che a lungo termine l'idea di una riforma che restringa il numero delle squadre, in particolare per la Serie B, sia ragionevole " spiega l'ex ministro a Sky Sport ". Le stesse regole ...

Ripescaggi Serie B - situazione caldissima : “è stato sancito un precedente pericoloso” : Ripescaggi Serie B – La decisione del Collegio di Garanzia del CONI non è andata giù ai tifosi della Ternana, tanto meno al patron delle Fere, Stefano Bandecchi, che ha detto, ai microfoni del Giornale Radio della Rai dell’Umbria: “Dopo un mese e mezzo ti vengono a dire che hai sbagliato aula di tribunale; come minimo devi pretendere di capire come sarebbe andata a finire”. Su Sport Academy, in onda dalle 18 alle 20 su Radio Cusano ...

Ripescaggi Serie B - Franco Frattini : 'Ecco perché avrei preferito un campionato a 22 squadre' : Gravina si augura "che alcune autorità nell'ambito del mondo dello sport, mi riferisco a chi ha la responsabilità di vigilare ma anche a soggetti esterni allo sport, facciano chiarezza sulle ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - l’incredibile decisione sui ricorsi : adesso i campionati rischiano di fermarsi [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ andata in scena nella giornata di oggi una nuova clamorosa vicenda che riguarda il campionato di Serie B, una decisione sui Ripescaggi che può essere considerata come una ‘sentenza’ definitiva. La decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc è stata quella di rinviare la discussione sul ricorso presentato dal Catania al 28 settembre, una scelta che è arrivata per accorpare tutti i ...

Serie BKT - rinviata al 28/9 l’udienza del Tfn sui ripescaggi : Il Tribunale nazionale federale ha disposto il rinvio delle udienze al 28 settembre, in modo da poter accorpare tutti i ricorsi dei club interessati. L'articolo Serie BKT, rinviata al 28/9 l’udienza del Tfn sui ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.