Serie B | il Crotone sbanca Livorno | i calabresi puntano dritti alla Serie A GALLERY ...

Serie B terza giornata Livorno – Crotone lunedì 17 ore 21 - 00 stadio Armando Picchi. Mister Giovanni Stroppa : sarà una difficile partita contro un forte avversario : Probabili Formazioni: Livorno (3-5-2): Mazzoni, Gonnelli, Di Gennaro, Dainelli, Fazzi, Luci, Valiani, Diamanti, Porcino, Kozak, Giannetti. All. Lucarelli Crotone (3-5-2):

Pronostico Livorno vs Crotone - Serie B 17-9-2018 e Analisi : Serie B 2018-2019, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Livorno-Crotone, lunedì 17 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Livorno-Crotone, lunedì 17 settembre. La quarta giornata di Serie B si conclude in Toscana allo stadio ”Armando Picchi” tra due squadre reduci da risultati opposti. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Livorno e Crotone?Il Livorno è un club storico e neopromosso nella categoria cadetta e ...

Serie B - Crotone : attese novità su stadio e caso plusvalenze fittizie : 2 Il Crotone prosegue la sua preparazione presso il Centro Sportivo dell'Antico Borgo. Sette i calciatori concessi in questi giorni alle rispettive selezioni Nazionali in giro per il mondo, elementi che torneranno nelle prossime ore ad aggregarsi al resto della squadra, mettendosi a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. Dopo la vittoria casalinga del turno della seconda giornata [VIDEO] di Serie B contro il Foggia 4-1, gli ...

Serie B - 2a giornata : il Crotone travolge 4-1 il Foggia e riscatta l'esordio negativo : Gli uomini di Stroppa annichiliscono i satanelli e si rifanno dopo il pesante 3-0 con il Cittadella dello scorso weekend. Vido, doppietta, regala i tre punti al Perugia ai danni dell'Ascoli, il ...

Serie BKT seconda giornata goleada del Crotone. Ottima prestazione di tutta la squadra : Crotone 4 Foggia 1 Marcatori: Faraoni 31°, Firenze 49°, Nalini 54°, Rohden 64°, Mazzeo ( r) 90° Crotone (3-5-2): Cordaz,

Risultati Serie B - 2^ giornata e la classifica : il Crotone si riscatta - Lecce beffato nel finale [FOTO] : 1/54 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Serie B : un super Crotone strapazza il Foggia - bene il Perugia - pari per il Lecce [FOTO] : 1/35 Roberto Settonce/LaPresse ...

Serie BKT seconda giornata Crotone – Foggia stadio Ezio Scida si prevede il tutto esaurito : Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Marchizza, Rohden, Benali, Molina, Stoian, Martella, Nalini, Spinelli. All. Stroppa Foggia (4-4-2): Bizzarri,

Serie BKT seconda giornata Crotone – Foggia stadio Ezio Scida domenica 2 settembre ore 21 - 00. Si prevede il tutto esaurito (oltre 3100 gli abbonamenti sottoscritti). Ex il tecnico Stroppa e il centrocampista Kragl - tra i pitagorici assente il difensore Golemic per squalifica : Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Marchizza, Rohden, Benali, Molina, Stoian, Martella, Nalini, Spinelli. All. Stroppa Foggia (4-4-2): Bizzarri,

Serie B : Crotone-Foggia a Minelli : ANSA, - ROMA, 30 AGO - Questi gli arbitri designati per le partite della seconda giornata di Serie B in programma sabato 1 settembre alle ore 18. Carpi-Cittadella: Illuzzi; Cosenza-Verona: Piscopo; ...

Video/ Cittadella Crotone (3-0) : highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Cittadella Crotone (3-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Tre gol della squadra veneta schiantano i calabresi, avvio ottimo dei padroni di casa(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 09:26:00 GMT)

Serie B : il Crotone giocherà nel suo stadio sotto la responsabilità del sindaco : “Il Crotone domenica giocherà nel suo stadio sotto la mia piena responsabilità”. Lo ha detto il sindaco di Crotone Ugo Pugliese nel corso di una conferenza stampa durante la quale, insieme alla giunta comunale, ha reso note le iniziative per garantire che le gare possano giocarsi allo Scida. Lo stadio non ha l’agibilità per la mancata autorizzazione della Soprintendenza all’uso delle strutture amovibili con le quali ...