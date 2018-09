Serie B | Frattini ci riprova ' A breve nuovo Collegio per decidere format'

Serie B - Frattini accorcia i tempi : in settimana si decide sui ripescaggi : Il presidente del Collegio di Garanzia del Coni lo ha annunciato con una Serie di tweet sul proprio profilo ufficiale

LIVE Ripescaggi Serie B - Frattini : 'Decisione in settimana'. Si torna a 22 squadre? : La decisione di oggi segue la sentenza di 'inammissibilità' formulata ieri dal Collegio di Garanzia dello sport presso il CONI con cui di fatto si è dirottato di nuovo il processo dal primo grado ...

Serie B - Frattini : 'A breve un nuovo Collegio per format' : 'Il Collegio di garanzia dello Sport dovrà decidere in settimana sul format della B - annunci oggi Frattini - e se si deciderà per 22 squadre, quali tre hanno diritto. Io ovviamente non ci sarò ...

Frattini 'nuovo collegio per Serie B' : Con questo tweet Franco Frattini, presidente del collegio di Garanzia dello sport, riapre la questione del format della Serie B, a 19 o 22 squadre, dopo la sentenza del Tar del Lazio che sabato ha ...

Frattini : a breve nuovo Collegio di garanzia per la Serie B : "Il Collegio di garanzia dello Sport dovrà decidere in settimana sul format della B - annuncia Frattini - e se si deciderà per 22 squadre, quali tre hanno diritto. Io ovviamente non ci sarò perché ...

Ripescaggi Serie B - botta e risposta tra Franco Frattini e Mauro Balata sul format a 19 squadre : ... "Io ritengo che a lungo termine l'idea di una riforma che restringa il numero delle squadre, in particolare per la Serie B, sia ragionevole " spiega l'ex ministro a Sky Sport ". Le stesse regole ...

Frattini : 'Serie B - può ancora cambiare tutto' : Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello Sport , ai microfoni di Sky conferma che la decisione di martedi' di lasciare la Serie B a 19 squadre potrebbe non essere definitiva. Lo ...

Ripescaggi Serie B - Franco Frattini : 'Ecco perché avrei preferito un campionato a 22 squadre' : Gravina si augura "che alcune autorità nell'ambito del mondo dello sport, mi riferisco a chi ha la responsabilità di vigilare ma anche a soggetti esterni allo sport, facciano chiarezza sulle ...

Serie B A 19 SQUADRE RICORSO RIFIUTATO/ Ultime notizie - Frattini : "Io ho votato contro" : SERIE B a 19 SQUADRE, Ultime notizie: collegio di garanzia Coni rigetta i ricorsi, ma 5 club sono pronti a far guerra tramite la giustizia ordinaria. Parte intanto anche la SERIE C.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:00:00 GMT)

Niente ripescaggi in Serie B - Frattini desegreta il suo voto : “io contro il campionato a 19 squadre” : Franco Frattini svela il suo voto in occasione del Collegio di Garazia dello sport sui ripescaggi in Serie B “La Serie B resta a 19 squadre ma io ho votato contro”. Lo ha dichiarato Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport, dopo l’uscita della decisione di lasciare la Serie cadetta a 19 squadre. “Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a ...

Frattini - ho votato contro Serie B a 19 : ANSA, - ROMA, 11 SET - "La Serie B resta a 19 squadre ma io ho votato contro": Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport, conferma la notizia anticipata dall'Ansa e ribadisce il suo dissenso. "E' in corso di pubblicazione la sentenza - ha spiegato Frattini - Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho ...

Frattini : 'Ricorsi inammissibili'. La Serie B resta a 19 squadre : TORINO - Il campionato di Serie B resta a 19 squadre. Lo ha stabilito il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni , che dichiarato inammissibili i ricorsi presentati. Secondo quanto appreso dall' Ansa , la decisione è stata presa a maggioranza, con il dissenso del presidente del collegio ...

Serie B - COLLEGIO DI GARANZIA : "SI RESTA A 19 SQUADRE"/ Niente ripescaggi : Frattini - "Ma io ho votato contro" : ripescaggi SERIE B, Catania a rischio? Domani sentenza, Frattini assicura: “Nessuno slittamento”. Le ultime notizie: sarà a 19, 22 o 24 squadre? Tutte le ipotesi in ballo(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:12:00 GMT)

Serie B - Frattini : ''Sentenza martedì sera'' : Il presidente del Collegio di Garanzia del Coni, Franco Frattini, ha comunicato poco fa con un post su twitter che la sentenza sui ricorsi presentati, oltre che dalla Robur Siena, da Catania, Entella, ...