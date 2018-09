Serie A | Spal-Atalanta 2-0 | doppietta dell' ex Petagna

Calcio : Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : ANSA, - ROMA, 17 SET - Andrea Petagna, con i primi due gol realizzati con la nuova maglia proprio ai suoi ex compagni, ha dato la vittoria alla Spal sull'Atalanta, nel posticipo della quarta giornata ...

Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : l'ex Petagna non mostra pietà e fa doppietta : FERRARA - Continua la favola della Spal , che dopo la salvezza da neopromossa ottenuta nella passata stagione ha indossato i panni della sorpresa nell'avvio di questo campionato: 2-0 all' Atalanta e ...

Posticipo Serie A : Spal-Atalanta 2-0 : 22.40 Prosegue lo splendido avvio di stagione della Spal che debutta nel nuovo stadio Mazza di Ferrara battendo 2-0 l'Atalanta. Per gli estensi è la terza vittoria Avvio forsennato di partita a ritmi al tissimi. Zapata pericoloso per gli ospiti, miracolo di Gollini su Petagna al 22'. La partita è molto divertente, anche se si va al riposo a reti bianche In apertura di ripresa la svolta,firmata dall'ex Petagna: al 50' tap-in dopo un colpo di ...

Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : Petagna spietato - doppietta da ex : La serataccia di Ferrara certifica che l'Atalanta non ha ancora superato lo shock di Copenaghen. In casa della Spal è arrivata la seconda sconfitta consecutiva in campionato, un k.o. che brucia ancora ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Atalanta 2-0 : una doppietta dell’ex Petagna stende i bergamaschi : La SPAL batte 2-0 l’Atalanta nel posticipo della quarta giornata della Serie A di Calcio. Gli Estensi grazie ad una doppietta proprio dell’ex nerazzurro Andrea Petagna, trovano una bella vittoria e vanno così al secondo posto in classifica con nove punti, confermando un avvio stagionale ben oltre le aspettative. Prestazione opaca invece per la squadra di Gasperini, che prosegue così il momento negativo. Avvio di partita con ritmi piuttosto bassi ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Con la Spal partita da interpretare bene» : BERGAMO - In vista della trasferta di Ferrara contro la Spal , il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato la sfida: "Ci aspetta una partita difficile che andrà interpretata bene. La ...