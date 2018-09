Separazione | 10 mosse per preparare il bambino

vanityfair

(Di lunedì 17 settembre 2018) Ogni anno in Italia sono più di 90 mila le separazioni. Più della metà di queste con figli minori. Lo rivelano i dati dell’Istat. Nella maggior parte dei casi si tratta di situazioni difficili da gestire non solo per la coppia, ma anche per via dei figli, soprattutto se molto piccoli. Affrontarle nel modo giusto non è sempre facile. Da una parte c’è il dolore per la fine della storia, dall’altra il distacco dai figli e la confusione su quali siano le soluzioni migliori da adottare. «Lanon può essere vissuta mai serenamente, ma si può fare in modo che non venga vissuta in maniera traumatica dai bambini, purché gli adulti si comportino nel modo adeguato senza condotte eccessive, liti e soprattutto senza strumentalizzare i figli. D’altronde è convinzione consolidata che è meglio vivere con genitori separati piuttosto che in una famiglia attraversata continuamente da tensioni, ...