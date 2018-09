Sempre più ritiri sportivi Turismi | Belcastro | Abbiamo carte in regola

Cena con Salvini - Berlusconi sdogana Foa Ma è deluso : Matteo Sempre più legato ai 5S : 'I rapporti con Berlusconi sono sempre stati buoni', aveva sviolinato, 'ne ho enorme stima perché è stato un grande nella politica, nel calcio, nell'editoria, nella televisione', tutto rigorosamente ...

Previsioni meteo : Sempre piu' nubi e rovesci sull'Italia in settimana - poi arriva la svolta : Persiste il caldo sull'Italia, ma tornano i temporali in settimana! Possibile importante svolta tra 7 giorni! Previsioni meteo / Mentre in altre zone del mondo abbiamo giorni davvero movimentati...

Sarà Sempre più facile realizzare «fake news». Anche in video : «fake news? Impossibile, c’è il video: è tutto vero!». Se già questa affermazione va presa con le pinze ora, prestissimo Sarà assolutamente smentita: i video ormai sono a un passo da...

L'AIS di Agrigento già al lavoro per il 2019 : Sempre più incisiva la presenza sul territorio : La delegazione, infine, augura a tutti un buon inizio lavori con la certezza che il cammino intrapreso sarà affiancato sempre più da persone che vorranno addentrarsi nel meraviglioso mondo del vino'.

Formula 1 Singapore - mondiale Sempre più lontano per la Ferrari : dominio di Hamilton [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

Calcio - al via la Champions più ricca di Sempre : ecco a chi andranno i premi : I tornei continentali partono martedì 18 settembre. La Uefa ha incassato circa 10 miliardi per il triennio 2018-21. In lizza per l’Italia ci sono Juventus, Napoli, Roma e Inter con Lazio e Milan impegnate in Europa League. Otto gli sponsor ufficiali. Complessivamente i ricavi commerciali percepiti dalla confederazione del Vecchio Continente sono stimati in circa 3,25 miliardi...

W le sneakers - le grandi protagoniste - Sempre più BIG - dell'Autunno 2018 nei 10 modelli da avere : Gli sneakerheads della prima ora sorridono abbastanza divertiti rispetto alla grande scoperta da parte del mondo fashion. Ma tant'è! Loro, che alle scarpe da ginnastica hanno da sempre riservato ...

Lo sport più folle di Sempre? È il “tuffo della morte” : rincorsa e lancio in acqua di pancia da dieci metri. Non fatelo a casa : A Oslo, in Norvegia, si sono disputati i Mondiali di “Death Diving“, letteralmente di “tuffo della morte”. Si tratta di uno sport vero e proprio, con tanto di atleti, che ha pure una sua storia (pare sia nato negli anni Ottanta). Quel che è certo, è che grazie al web sta riscoprendo una seconda vita: sempre più appassionati e sempre più atleti si avvicinano a questi tuffi senza dubbio pericolosi, dove pancia e viso devono ...

Mls - Ibra Sempre più recordman : coi Galaxy arriva il 500° gol in carriera : Ieri sera a Toronto, Zlatan Ibrahimovich ha insaccato il suo 500° gol in carriera. E data l'importanza dell'evento ha pensato bene di segnarne uno splendido. Su uno spiovente dalla trequarti di Dos ...

Tre anni di dieselgate : ecco come è cambiata l'auto. Nuove normative e modelli Sempre più green : Il dieselgate è esploso il 18 settembre 2015 con la dichiarazione dell’Agenzia americana per la protezione ambientale: l'Epa scopre e comunica al mondo che il Gruppo Volkswagen ha installato un software per aggirare le normative ambientali sulle emissioni di ossido di azoto (NOx) dei diesel. Un vero e proprio “tsunami” che ha sconvolto il mondo delle auto. ecco come e quali effetti ha prodotto...

Incredibile Ibrahimovic - colpo di taekwondo : ecco uno dei gol più belli di Sempre [VIDEO] : Ibrahimovic non si ferma e continua a regalare spettacolo, nelle ultime ore lo svedese ha messo a segno uno dei gol più belli della storia del calcio. Ancora una volta ha messo a segno una rete pazzesca, un colpo di taekwondo, di karate, una rete alla Bruce Lee. Un colpo al volo che non è valso la vittoria per i suoi Galaxy, sconfitti da Toronto, ma Ibra si è fregiato ieri della rete numero 500 in carriera e non una rete normale. ...

Il ciclismo Sempre più british Yates mette la firma sulla Vuelta : Ancora loro: ancora un britannico. Nel ciclismo ormai si parla solo e soltanto inglese. Dopo Chris Froome al Giro, Geraint Thomas al Tour, ecco Simon Yates che oggi a Madrid festeggerà la Vuelta, ...

BOLLO AUTO/ Si può non pagare in Sempre più casi. La lotta ai furbetti del bollo : bollo AUTO 2018, oltre i casi di esenzione, ci si chiede se la tassa di circolazione subirà delle modifiche con la Legge di bilancio. Intanto si combattono i furbetti del bollo(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:14:00 GMT)

Sempre più il governo Tria. Cinque stelle messi all'angolo : ... dal Quirinale chiamano più lui che non il supposto premier e gli danno manforte; il presidente della Bce, Mario Draghi, ripete lo stesso concetto che il ministro dell'Economia ha pronunciato due ...